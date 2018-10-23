«Один большой знак вопроса»: как брексит может повлиять на ирландское движение за независимость

Дублин готов заблокировать сделку Евросоюза и Соединённого Королевства в том случае, если соглашение не будет содержать особые условия выхода для Северной Ирландии из ЕС, включающие сохранение прозрачной границы с Ирландией. В теории Лондон не возражает против этого сценария, но отрицает все варианты его практической реализации. По мнению экспертов, не проявив договороспособность, Лондон рискует столкнуться с возрождением ирландского движения за независимость.

Республика Ирландия не даст согласия на сделку Лондона и Евросоюза по брекситу, если договор не будет включать в себя сохранение единого таможенного пространства между ЕС и Северной Ирландией. Соответствующее заявление распространил МИД Ирландии.

«Не будет никакого соглашения о выходе без ограничительного механизма, и точка», — цитирует The Irish Times заявление министра иностранных дел и торговли страны Саймона Коувени.

Кроме того, в Дублине не разделяют точку зрения министра Соединённого Королевства по вопросам брексита Доминика Рааба, согласно которой решением проблемы ирландской границы может стать продление переходного периода.

Пограничный вопрос

Вопрос о статусе ирландской границы стал камнем преткновения для кабмина Терезы Мэй в переговорах с Брюсселем. Официальный выход Великобритании из Евросоюза состоится уже 29 марта 2019 года, но стороны до сих пор не смогли договориться, на каких условиях это произойдёт.

Тереза Мэй заявила, что итоговое соглашение по брекситу готово на 95%. По её словам, суть сделки по подавляющему большинству вопросов ясна. Однако подвижек по вопросу ирландской границы пока нет.

Пока Соединённое Королевство находится в составе ЕС, граница, проходящая по острову, остаётся прозрачной для товаров и людей. Тереза Мэй обещала не допустить появления «жёсткой» границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, такую же позицию занимают Брюссель и Дублин. Однако стороны не могут договориться, как реализовать этот замысел.

Саммит Великобритании и Евросоюза, состоявшийся в прошлом месяце, завершился безрезультатно: Тереза Мэй раскритиковала предложения Брюсселя. Первый вариант, предложенный ЕС, подразумевал сохранение Соединённого Королевства в Таможенном союзе и Европейской экономической зоне. По мнению Мэй, это свело бы на нет итоги британского референдума о брексите, так как стране пришлось бы и далее следовать нормам европейского законодательства.

Кроме того, Великобритания рискует столкнуться с проблемами при поиске новых торговых партнёров за пределами Евросоюза. Большие надежды британское руководство возлагает на заключение после брексита торгового союза с Вашингтоном. Однако Дональд Трамп предупредил Лондон, что если Великобритания останется в европейском Таможенном союзе, это может серьёзно осложнить переговоры с американской стороной.

Второй вариант, предложенный Лондону Брюсселем, подразумевает сохранение в Таможенном союзе только Северной Ирландии. Но в Лондоне не готовы пойти на то, чтобы торговая граница прошла по территории Соединённого Королевства, экономически обособив ирландский регион.

Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй

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© Carlos Barria

Вотум недоверия

Неспособность Терезы Мэй заключить сделку с Евросоюзом и Дублином вызывает серьёзное раздражение в Консервативной партии. По данным британского издания The Times, коллеги отвели Мэй 72 часа на то, чтобы решить все спорные вопросы. В противном случае политик рискует лишиться своей должности досрочно.

В частности, с предложением сместить Мэй с поста премьер-министра 22 октября выступил видный партийный деятель Джонни Мерсер, обвинивший премьера в «абсолютной неспособности управлять государством». По мнению обозревателя The Times, если прежде Мэй пользовалась некоторой поддержкой в «умеренных» кругах Консервативной партии, сейчас против неё могут выступить все.

Тревога, которую испытывают в правящей партии Соединённого Королевства, имеет под собой серьёзные основания, считают эксперты. По их мнению, растущее недовольство неспособностью властей провести переговоры по брекситу может стать политическим козырем для оппозиционной Лейбористской партии.

20 октября в Лондоне состоялась масштабная акция, в которой приняли участие порядка 100 тысяч человек. Протестующие собрались у британского парламента с требованием провести повторный референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

Ситуация осложняется тем, что в 2017 году Консервативная партия была вынуждена создать коалицию с североирландской Демократической юнионистской партией (ДЮП) — на этот шаг тори пошли в результате неудачных для партии досрочных выборов. ДЮП — условно пробританская партия, выступающая за укрепление связей с Лондоном. Она не допустит проведения границы по Ирландскому морю, даже если на это согласились бы тори.

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10 октября телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источники в ДЮП о том, что партия может не поддержать проект бюджета, подготовленный правительством Мэй, если премьер не пойдёт на уступки Брюсселю.

«Демократическая юнионистская партия сейчас обеспечивает жизнеспособность правительства меньшинства Терезы Мэй в парламенте. Если будет установлена граница по Ирландскому морю, то юнионисты на это не согласятся. Впрочем, Великобритания тоже не согласится с такой ползучей аннексией», — пояснила в интервью RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Кира Годованюк.

Учитывая, что речь идёт о единственной сухопутной границе между Великобританией и ЕС, в этом вопросе переплетаются сразу две проблемы: взаимоотношения Лондона и ЕС, а также британо-ирландские отношения. Эксперты не исключают, что Соединённому Королевству придётся покинуть ЕС без заключения какой-либо сделки.

«Сложно строить какие-то прогнозы. Брексит — это один большой знак вопроса, ведь многие в Британии не хотят этого, и всё громче звучат голоса о повторном референдуме», — напомнила Годованюк.

Похожей точки зрения придерживается доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. Как пояснила эксперт в интервью RT, сейчас в переговорах участвуют сразу четыре стороны: Лондон, Дублин, Белфаст и Брюссель. Она отметила, что найти общее решение в таких условиях очень непросто.

Говоря о мотивации Северной Ирландии, нужно помнить о том, что именно включение в общий рынок ЕС помогло региону достичь экономической стабильности. Особенно тесные торговые связи существуют с Ирландией, которая является для региона основным инвестором, заметила политолог.

«Даже в тот момент, когда обсуждался вопрос о переходе на евро, большинство жителей Северной Ирландии поддерживали эту идею. Это говорит о том, что регион в большей степени ориентирован на ЕС и Республику Ирландию. Это обусловлено и культурно-историческими, и экономическими факторами. Кроме того, нужно помнить, что Белфаст получает большое финансирование по линии ЕС», — пояснила Ерёмина.

По примеру Шотландии

По мнению экспертов, Лондон находится в патовой ситуации, а неверные шаги могут спровоцировать всплеск ирландского сепаратизма.

Напомним, Изумрудный остров был присоединён к Великобритании в 1801 году после продолжительных войн. Конфликт проходил не только по национальной, но и по религиозной линии, поскольку большинство ирландцев традиционно были католиками, в то время как британцы — протестантами.

После Первой мировой войны южные регионы Ирландии получили статус британского доминиона, а шесть северных графств остались в составе Великобритании. Сейчас этот регион носит название Северная Ирландия, его население составляет примерно 1,7 млн человек.

Бойцы ИРА

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На протяжении многих десятилетий на территории Северной Ирландии не прекращалась активность военизированных группировок, боровшихся за объединение с Республикой Ирландия. Лидером этого движения стала Ирландская республиканская армия.

Организация была основана ещё в годы Первой мировой войны. Её члены осуществляли атаки на британских военнослужащих и чиновников, требуя независимости от Лондона. Официально от вооружённых методов ведения борьбы ИРА отказалась только в 2005 году.

Политическое крыло ИРА — партия «Шинн Фейн» — имеет сегодня представительство в Ассамблее Северной Ирландии, британском парламенте и в Европарламенте, при этом партия выступает за объединение Ирландии.

По мнению Киры Годованюк, исторические противоречия нельзя сбрасывать со счетов, поскольку истоки тупиковой ситуации, в которой оказались сегодня Лондон и Брюссель, восходят к кровопролитному конфликту католиков и протестантов в Ольстере.

«Для того чтобы его прекратить, в 1998 году было достигнуто Соглашение Страстной пятницы, одним из положений которого стало решение о создании прозрачной границы между Республикой Ирландия и теми районами острова, которые относятся к Соединённому Королевству», — напомнила Годованюк.

В том случае, если Соединённое Королевство покинет ЕС без заключения сделки, между Северной Ирландией и Республикой Ирландия может возникнуть жёсткая граница.

«И в этом случае в Северной Ирландии могут начаться волнения, установление границы может вызвать серьёзные политические последствия для региона», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Наталья Ерёмина. По мнению эксперта, ирландцы могут последовать примеру Шотландии и провести референдум о выходе из состава Соединённого Королевства. Причём итоги этого плебисцита могут оказаться иными, нежели в Шотландии, жители которой с минимальным перевесом высказались за то, чтобы остаться с Великобританией.

«Ирландия — единый остров, и его жители уже привыкли к отсутствию границ. Если они вдруг вернутся, население Северной Ирландии может потребовать пересмотра статуса региона», — подытожила Наталья Ерёмина.