Один больной – и всем локдаун: Власти Новой Зеландии пошли на крайние меры

Власти Новой Зеландии пошли на крайние меры и объявили максимальной уровень угрозы национальной безопасности и здоровью. Причиной стал единственный случай COVID-19. Один больной – и всем локдаун.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе брифинга объявила о введении новых санитарных мер на территории всей страны. Жёсткий карантин ввели с 17 августа. Действовать он будет трое суток.

Это касается всех регионов, кроме большого города Окленд и острова Коромандел. Там ограничительные меры продлятся в течение семи дней.

Кабинет министров решил, что объявления четвёртого, максимального, уровня угрозы позволит свести к минимуму любые контакты между людьми. Кроме того, у медиков появится время, чтобы собрать данные и провести крупномасштабное тестирование, объяснила Ардерн.

На территории Новой Зеландии отменили все общественные мероприятия, закрыли все ведомства и учреждения, а также предприятия и фирмы. Школы и вузы перевели на дистанционное обучение. Жителям страны предписано соблюдать режим самоизоляции, а при крайней необходимости быть вне дома соблюдать социальную дистанцию в два метра. Ношение медицинских масок носит рекомендательный характер.

Примечательно, что причиной таких мер стал всего лишь один факт заболевания COVID-19. Один больной – и всем локдаун. Всё произошло из-за 58-летнего мужчины, который живёт на севере Окленда. Как рассказал главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд, пациент изолирован. Сотрудники Минздрава проверяют всех, кто с инфицированным взаимодействовал в последние дни.

В Новой Зеландии проживают 4,8 миллиона человек. За всё время пандемии в этой стране было зарегистрировано чуть меньше трёх тысяч случаев коронавируса. 26 человек умерли. На данный момент в стране 43 пациента с COVID-19, но все они лечатся на дому. В больницах инфицированных нет.