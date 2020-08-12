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Один 12 раз сидел, у второго тату свастики: Опубликовано видео боёв с ОМОНом в Бресте

12 августа 2020, 14:15  •  154 • В мире
Белорусское агентство "БелТА" опубликовало видео боёв с ОМОНом в Бресте, которые проходили 10 августа. И на них всё не так, как показывают оппозиционные Telegram-каналы, вещающие из-за границы. Один из задержанных 12 раз сидел, у второго тату свастики.
В ролике "Протестующие провоцируют ОМОН" показано, как парень распыляет из баллончика на щит омоновца некое средство, похожее на пену. На втором ролике, который озаглавлен как "Протестующие строят баррикады и обсуждают организацию беспорядков", молодые люди расслабленно идут прямо в сторону оператора. У каждого в руке по покрышке. Они их сваливают к горе мусора. Слышится разговор о коктейлях Молотова.
Во вчерашних брестских акциях между протестующими не было единства. Они передрались даже между собой. На одном из роликов хорошо видно, как сотрудники ГАИ разнимают выясняющих отношения горожан.
Ролик с названием "Видео задержания провокаторов" демонстрирует мужчин разного возраста, лежащих лицом в пол. Их руки связаны кабельными стяжками. На телах видны следы побоев.
"Камера выхватывает одного человека, на корпусе которого набиты татуировки со свастикой", - пишет телеканал "360".
Голос за кадром спрашивает у лысого мужчины, сколько раз он был осуждён. Тот отвечает, что 12. На теле второго хорошо видна татуировка свастики.

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