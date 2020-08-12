Один 12 раз сидел, у второго тату свастики: Опубликовано видео боёв с ОМОНом в Бресте

В ролике "Протестующие провоцируют ОМОН" показано, как парень распыляет из баллончика на щит омоновца некое средство, похожее на пену. На втором ролике, который озаглавлен как "Протестующие строят баррикады и обсуждают организацию беспорядков", молодые люди расслабленно идут прямо в сторону оператора. У каждого в руке по покрышке. Они их сваливают к горе мусора. Слышится разговор о коктейлях Молотова.

Во вчерашних брестских акциях между протестующими не было единства. Они передрались даже между собой. На одном из роликов хорошо видно, как сотрудники ГАИ разнимают выясняющих отношения горожан.

Ролик с названием "Видео задержания провокаторов" демонстрирует мужчин разного возраста, лежащих лицом в пол. Их руки связаны кабельными стяжками. На телах видны следы побоев.

"Камера выхватывает одного человека, на корпусе которого набиты татуировки со свастикой", - пишет телеканал "360".

Голос за кадром спрашивает у лысого мужчины, сколько раз он был осуждён. Тот отвечает, что 12. На теле второго хорошо видна татуировка свастики.