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Одет по-домашнему: Лукашенко приземлился в Москве
22 апреля 2021, 14:25 • 290 • Политика
Сегодня утром 22 апреля Александр Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Сразу после прилета в столицу России, одеты не по протоколу Президент Белоруссии направился в Кремль для переговоров.
В четверг 22 апреля Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Основными темами станут двусторонние отношения. Встречавшие в аэропорту дипломаты обратили внимание на спортивный стиль одежды Президента Белоруссии.
Путин и Лукашенко планируют обсудить вопросы по дальнейшему сближению, укреплению Союзного государства и внешнеполитическим угрозам двух стран.
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