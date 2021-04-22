Одет по-домашнему: Лукашенко приземлился в Москве

Сегодня утром 22 апреля Александр Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Сразу после прилета в столицу России, одеты не по протоколу Президент Белоруссии направился в Кремль для переговоров.

В четверг 22 апреля Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Основными темами станут двусторонние отношения. Встречавшие в аэропорту дипломаты обратили внимание на спортивный стиль одежды Президента Белоруссии.

Путин и Лукашенко планируют обсудить вопросы по дальнейшему сближению, укреплению Союзного государства и внешнеполитическим угрозам двух стран.