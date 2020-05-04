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Одесское сопротивление существует. Но это не оно

04 мая 2020, 19:10  •  46 • Украина

Появившееся накануне в социальных сетях видеообращение неизвестных мужчин в масках, объявивших себя борцами за «вольную Одессу», вызывает больше вопросов и подозрений, нежели надежды. Пока что всё выглядит либо как провокация украинских спецслужб, либо топорный отчёт перед спонсорами за имитацию сопротивления.

Об этом пишет Валентин Филиппов.

…Взялся за грудь – делай что-нибудь! – говорили одесситам одесситки до войны. Особое раздражение у одесситок вызывали те, кто за грудь не брался, но угрожал это сделать вот-вот. Потому что женское сопротивление – это отношение между мужскими силой и напряжением. Если же говорить об одесском сопротивлении, то колебания воздуха на него никак не влияет.

Именно поэтому, «одесское сопротивление», накануне презентованной в ютубе неизвестными кинематографистами и начинающими страйкболистами, вызывает один единственный вопрос: – как пройти на Дерибасовскую?

Кто автор этого шедевра? Спецслужбы, коммерсанты или бандиты, которых ошибочно именуют политиками? Да хоть все вместе. Только не похоже это ни на Одессу, ни на сопротивление. Нет в этом всём ни силы, ни напряжения. А только холодный расчёт на какие-то сиюминутные интересы.

Вот давайте даже сумбурно и поэтапно. Кто выбрал и нарисовал пацанам именно эту символику, напоминающую японский флаг? Абсолютно чуждую Одессе, не вызывающую никаких ассоциаций и такую сложную в исполнении. Ведь эмблема подполья должна быть легко воспроизводима и узнаваема. Партизанский отряд не держит в штате дизайнера, вооружённого пакетом адоба и цветным принтером. Даже если этот отряд, как в нашем случае, вооружён пластиковым оружием. Далее, кто, кроме самого этого «сопротивления», видел тот баннер возле одесского автовокзала? Почему нет других снимков в соцсетях?

Так, очень озорно, с серьёзными глазами, цитируя Мишку Япончика не по самому Япончику, а по сомнительному сериалу, «новые сопротивленцы» угрожают выборочно ахметовскому «Азову», пропуская местные группировки, терроризирующие Одессу. Говорят о каком-то «вольном городе» без Киева и Москвы. И почему-то называют «одесское сопротивление», действовавшее ранее, «только началом» и, типа, «разминкой». Это, вообще, прикольно. Хотя бы потому, что последней известной акцией «одесского сопротивления» был подрыв здания СБУ на Еврейской. А эти баннер повесили, которого никто не видел. Продолжатели.

Впрочем, о чём это всё. Динама это какая-то, вот честно. Детский сад. 2013 год. И, что самое печальное, подобные ролики могут только усилить репрессии в городе. Теперь есть опасность, что новые обыски и задержания прокатятся по Одессе, а СБУ отчитается об успешном противодействии.

И лично мой совет одесситам. Если с Вами пытается «выйти на связь» какое-то «сопротивление» – не ведитесь. Это дорога в СИЗО. Когда начнётся настоящее сопротивление, вы это увидите сами. Без роликов на ютубе, без краски на асфальте. Так бабахнет, что не заметить будет нельзя.

А потом с улиц исчезнут нелюди. В административных зданиях станет пусто. И, напевая гимн СССР, Алексей Гончаренко спустит жовто-блакытный прапор над Куликовым Полем.

Когда же на месте флага будет висеть Гончаренко, значит, точно Победа.

Впрочем, их по городу висеть будет много.

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