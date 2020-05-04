Одесское сопротивление существует. Но это не оно

Появившееся накануне в социальных сетях видеообращение неизвестных мужчин в масках, объявивших себя борцами за «вольную Одессу», вызывает больше вопросов и подозрений, нежели надежды. Пока что всё выглядит либо как провокация украинских спецслужб, либо топорный отчёт перед спонсорами за имитацию сопротивления.Об этом пишет Валентин Филиппов.…Взялся за грудь – делай что-нибудь! – говорили одесситам одесситки до войны. Особое раздражение у одесситок вызывали те, кто за грудь не брался, но угрожал это сделать вот-вот. Потому что женское сопротивление – это отношение между мужскими силой и напряжением. Если же говорить об одесском сопротивлении, то колебания воздуха на него никак не влияет.Именно поэтому, «одесское сопротивление», накануне презентованной в ютубе неизвестными кинематографистами и начинающими страйкболистами, вызывает один единственный вопрос: – как пройти на Дерибасовскую?Кто автор этого шедевра? Спецслужбы, коммерсанты или бандиты, которых ошибочно именуют политиками? Да хоть все вместе. Только не похоже это ни на Одессу, ни на сопротивление. Нет в этом всём ни силы, ни напряжения. А только холодный расчёт на какие-то сиюминутные интересы.Вот давайте даже сумбурно и поэтапно. Кто выбрал и нарисовал пацанам именно эту символику, напоминающую японский флаг? Абсолютно чуждую Одессе, не вызывающую никаких ассоциаций и такую сложную в исполнении. Ведь эмблема подполья должна быть легко воспроизводима и узнаваема. Партизанский отряд не держит в штате дизайнера, вооружённого пакетом адоба и цветным принтером. Даже если этот отряд, как в нашем случае, вооружён пластиковым оружием. Далее, кто, кроме самого этого «сопротивления», видел тот баннер возле одесского автовокзала? Почему нет других снимков в соцсетях?Так, очень озорно, с серьёзными глазами, цитируя Мишку Япончика не по самому Япончику, а по сомнительному сериалу, «новые сопротивленцы» угрожают выборочно ахметовскому «Азову», пропуская местные группировки, терроризирующие Одессу. Говорят о каком-то «вольном городе» без Киева и Москвы. И почему-то называют «одесское сопротивление», действовавшее ранее, «только началом» и, типа, «разминкой». Это, вообще, прикольно. Хотя бы потому, что последней известной акцией «одесского сопротивления» был подрыв здания СБУ на Еврейской. А эти баннер повесили, которого никто не видел. Продолжатели.Впрочем, о чём это всё. Динама это какая-то, вот честно. Детский сад. 2013 год. И, что самое печальное, подобные ролики могут только усилить репрессии в городе. Теперь есть опасность, что новые обыски и задержания прокатятся по Одессе, а СБУ отчитается об успешном противодействии.И лично мой совет одесситам. Если с Вами пытается «выйти на связь» какое-то «сопротивление» – не ведитесь. Это дорога в СИЗО. Когда начнётся настоящее сопротивление, вы это увидите сами. Без роликов на ютубе, без краски на асфальте. Так бабахнет, что не заметить будет нельзя.А потом с улиц исчезнут нелюди. В административных зданиях станет пусто. И, напевая гимн СССР, Алексей Гончаренко спустит жовто-блакытный прапор над Куликовым Полем.Когда же на месте флага будет висеть Гончаренко, значит, точно Победа.Впрочем, их по городу висеть будет много.