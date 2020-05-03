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Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну»
03 мая 2020, 15:10 • 158 • Украина
Представители некой организации «Вольный город Одесса» выпустили видеообращение, где взяли на себя ответственность за акции в Москве и Одессе 2 мая.
Так, в Москве напротив здания украинского посольства было вылито несколько десятков литров «крови». В Одессе же, на одной из центральных улиц, неизвестные вывесили баннер с надписью «Они сражались за Родину» в память о погибших 2 мая 2014 года.
«Одесса должна получить независимость и полную автономию от незаконных киевских властей, стать по-настоящему вольным городом с собственной зоной свободной торговли и гражданами, защищенными от внешней агрессии, откуда бы она ни пришла», - сказал один из членов организации.
Своими действиями члены организации хотели привлечь внимание общественности к отказу Киева расследовать события 2014 года в Одессе.
Также неизвестные заверили, что одинакова далеки как от политиков в Киеве, так и в Москве.
Их целью является борьба с «американскими политическими элитами, нацистами из Западной Украины и олигархическими кланами».
«Мы народное сопротивление, которое ставит интересы коренных одесситов превыше всего остального. Цель группировки - борьба с оккупацией нашей родины...Мы загоним нациков в гроб и даже глубже… То, что вы считали одесским подпольем, было только разминкой. Теперь "Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну», - сказано в видеообращении.
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