Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну»

Представители некой организации «Вольный город Одесса» выпустили видеообращение, где взяли на себя ответственность за акции в Москве и Одессе 2 мая.Так, в Москве напротив здания украинского посольства было вылито несколько десятков литров «крови». В Одессе же, на одной из центральных улиц, неизвестные вывесили баннер с надписью «Они сражались за Родину» в память о погибших 2 мая 2014 года.«Одесса должна получить независимость и полную автономию от незаконных киевских властей, стать по-настоящему вольным городом с собственной зоной свободной торговли и гражданами, защищенными от внешней агрессии, откуда бы она ни пришла», - сказал один из членов организации.Своими действиями члены организации хотели привлечь внимание общественности к отказу Киева расследовать события 2014 года в Одессе.Также неизвестные заверили, что одинакова далеки как от политиков в Киеве, так и в Москве.Их целью является борьба с «американскими политическими элитами, нацистами из Западной Украины и олигархическими кланами».«Мы народное сопротивление, которое ставит интересы коренных одесситов превыше всего остального. Цель группировки - борьба с оккупацией нашей родины...Мы загоним нациков в гроб и даже глубже… То, что вы считали одесским подпольем, было только разминкой. Теперь "Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну», - сказано в видеообращении.