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Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протекторат РФ

16 ноября 2020, 00:25  •  228 • Украина

Если бы Одесса стала городом со свободной экономической зоной под протекторатом России, такой вариант приняли бы большинство одесситов. Об этом рассказал одесский историк и публицист Александр Васильев 13 ноября в комментарии деловой газете «Взгляд»

Ранее известный тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призывы националистов снести памятник Екатерине II, предложил российским олигархам собрать денег и выкупить Одессу у Украины так же, как в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой.
Конечно, отметил эксперт, сейчас по понятным причинам мало кто из одесситов скажет, что готовы поддержать переход Одессы под юрисдикцию РФ, однако в электоральном плане в городе по-прежнему побеждают политические силы, которые выступают за налаживание отношений с Россией.

«Прозападные же политики в городе непопулярны. Даже при низкой явке и мощной мобилизации своих сторонников они с трудом проходят в городской совет. Все это хорошо показывает реальные настроения в Одессе», — считает Васильев.

Он добавил, что до Евромайдана 2014 года Россия могла бы обсудить вопрос о покупке Одессы с украинскими элитами, однако сегодня об этом нужно договариваться не в Киеве, а в Вашингтоне.

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