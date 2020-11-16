|
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протекторат РФ
16 ноября 2020, 00:25 • 228 • Украина
Если бы Одесса стала городом со свободной экономической зоной под протекторатом России, такой вариант приняли бы большинство одесситов. Об этом рассказал одесский историк и публицист Александр Васильев 13 ноября в комментарии деловой газете «Взгляд»
Ранее известный тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призывы националистов снести памятник Екатерине II, предложил российским олигархам собрать денег и выкупить Одессу у Украины так же, как в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой.
Конечно, отметил эксперт, сейчас по понятным причинам мало кто из одесситов скажет, что готовы поддержать переход Одессы под юрисдикцию РФ, однако в электоральном плане в городе по-прежнему побеждают политические силы, которые выступают за налаживание отношений с Россией.
«Прозападные же политики в городе непопулярны. Даже при низкой явке и мощной мобилизации своих сторонников они с трудом проходят в городской совет. Все это хорошо показывает реальные настроения в Одессе», — считает Васильев.
Он добавил, что до Евромайдана 2014 года Россия могла бы обсудить вопрос о покупке Одессы с украинскими элитами, однако сегодня об этом нужно договариваться не в Киеве, а в Вашингтоне.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
228
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2020, 18:50
|
13 ноября 2020, 03:40
|
10 ноября 2020, 20:40
|
12 ноября 2020, 04:45
|
09 ноября 2020, 06:10
|
12 ноября 2020, 02:55
|
10 ноября 2020, 01:25