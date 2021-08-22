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Одесский блогер "свела счёты" с британским режиссёром
22 августа 2021, 15:40 • 135 • Политика
Одесский блогер Ирина Медушевская "свела счёты" с британским режиссёром Терри Гиллиамом, перепутавшим Украину с Россией. О своей "мести" Медушевская рассказала в Facebook.
Во время получения награды за вклад в мировое киноискусство на Одесском международном кинофестивале британский режиссёр Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию.
"Спасибо, Россия, спасибо, Одесса", - поблагодарил со сцены Гиллиам.
Когда британец закончил свою речь и отдал микрофон ведущей, та поправила его, заметив, что Украина - это не Россия.
На своей странице в Facebook ситуацию прокомментировала блогер из Одессы Ирина Медушевская. Она призналась, что была просто в бешенстве после "поступка" Гиллиама.
"Закрытие посвящено 30-летию Независимости Украины! Хочется рвать и метать!" - возмущалась Медушевская в одном из постов.
В следующем она решила "свести счёты":
"Вышла и крикнула: "Слава Украине!" - написала блогер, поместив своё фото на красной дорожке фестиваля.
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