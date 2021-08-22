Одесский блогер "свела счёты" с британским режиссёром

Одесский блогер Ирина Медушевская "свела счёты" с британским режиссёром Терри Гиллиамом, перепутавшим Украину с Россией. О своей "мести" Медушевская рассказала в Facebook.

Во время получения награды за вклад в мировое киноискусство на Одесском международном кинофестивале британский режиссёр Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию.

"Спасибо, Россия, спасибо, Одесса", - поблагодарил со сцены Гиллиам.

Когда британец закончил свою речь и отдал микрофон ведущей, та поправила его, заметив, что Украина - это не Россия.

На своей странице в Facebook ситуацию прокомментировала блогер из Одессы Ирина Медушевская. Она призналась, что была просто в бешенстве после "поступка" Гиллиама.

"Закрытие посвящено 30-летию Независимости Украины! Хочется рвать и метать!" - возмущалась Медушевская в одном из постов.

В следующем она решила "свести счёты":

"Вышла и крикнула: "Слава Украине!" - написала блогер, поместив своё фото на красной дорожке фестиваля.