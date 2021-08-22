Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
Главная / Политика

Одесский блогер "свела счёты" с британским режиссёром

22 августа 2021, 15:40  •  135 • Политика
Одесский блогер Ирина Медушевская "свела счёты" с британским режиссёром Терри Гиллиамом, перепутавшим Украину с Россией. О своей "мести" Медушевская рассказала в Facebook.
Во время получения награды за вклад в мировое киноискусство на Одесском международном кинофестивале британский режиссёр Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию.
"Спасибо, Россия, спасибо, Одесса", - поблагодарил со сцены Гиллиам.
Когда британец закончил свою речь и отдал микрофон ведущей, та поправила его, заметив, что Украина - это не Россия.
На своей странице в Facebook ситуацию прокомментировала блогер из Одессы Ирина Медушевская. Она призналась, что была просто в бешенстве после "поступка" Гиллиама.
"Закрытие посвящено 30-летию Независимости Украины! Хочется рвать и метать!" - возмущалась Медушевская в одном из постов.
В следующем она решила "свести счёты":
"Вышла и крикнула: "Слава Украине!" - написала блогер, поместив своё фото на красной дорожке фестиваля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





135
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
22 августа 2021, 10:10
В Раде возмутились "всего лишь песенкой" от США в честь Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь ...
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-...
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию -...
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
17 августа 2021, 20:00
Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
17 августа 2021, 14:30
Северная Македония высылала русского дипломата. Но просчиталась
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.