Одесским рыбакам из-за военного положения приказали выживать «до особого указания»

С начала декабря на территории Одессы и области в связи с введенным военным положением стали действовать ограничения для рыбаков. Рыболовам придется выживать в стесненных условиях, поскольку «до особого указания» им запрещено выходить в море. Романтические прогулки на лодках тоже попали под запрет.

Рыбакам из Одессы закрыли выход в море. Соответствующий запрет был введен на территории региона и морской территории в связи с объявленным Киевом военным положением в ряде областей.

Как сообщает Utro.ru, соответствующее распоряжение, дополняющее ограничения постановления «О пограничном режиме» и приказа «Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах», было вынесено одесскими пограничниками.

Запрет помимо рыбаков также коснется владельцев маломерных судов.

Напомним, что украинский парламент ранее поддержал указ президента страны Петра Порошенко ввести военное положение в приграничных регионах после задержания в Керченском проливе украинских моряков.

Напомним, три судна ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Пограничники РФ задержали экипажи кораблей. Более 20 моряков были арестованы, им грозит до 6 лет лишения свободы.