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Одесским рыбакам из-за военного положения приказали выживать «до особого указания»

04 декабря 2018, 19:24  •  59 • В мире
С начала декабря на территории Одессы и области в связи с введенным военным положением стали действовать ограничения для рыбаков. Рыболовам придется выживать в стесненных условиях, поскольку «до особого указания» им запрещено выходить в море. Романтические прогулки на лодках тоже попали под запрет.
Рыбакам из Одессы закрыли выход в море. Соответствующий запрет был введен на территории региона и морской территории в связи с объявленным Киевом военным положением в ряде областей.
Как сообщает Utro.ru, соответствующее распоряжение, дополняющее ограничения постановления «О пограничном режиме» и приказа «Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах», было вынесено одесскими пограничниками.
Запрет помимо рыбаков также коснется владельцев маломерных судов.
Напомним, что украинский парламент ранее поддержал указ президента страны Петра Порошенко ввести военное положение в приграничных регионах после задержания в Керченском проливе украинских моряков.
Напомним, три судна ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Пограничники РФ задержали экипажи кораблей. Более 20 моряков были арестованы, им грозит до 6 лет лишения свободы.

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