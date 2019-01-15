Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми в Twitter: "Гроссмейстер Путин - грандиозная многоходовка..."
Есть "способ давления на Россию": Правозащитник хочет использовать укр...
Boдичка, пивo, чипcы и yкpaинский язык
Суд в Москве продлил арест четырём украинским морякам
Главная / В мире

Одесская полиция помешала вымазать краской генконсульство России - видео

15 января 2019, 16:09  •  86 • В мире
У здания генерального консульства России в Одессе около 50 украинских экстремистов провели акцию в поддержку моряков, задержанных после провокации 25 ноября в Керченском проливе. Сегодня в Москве суд рассмотрит продление обвиняемым меры пресечения.
Такое сообщение публикует местное издание "Думская".
В ходе акции активисты предприняли попытку испачкать забор и ворота консульства красной краской, имитирующей кровь. Однако полиция применила силу к собравшимся, помешав им испортить здание диппредставительства.
В итоге красная краска разлилась на асфальт, испачкав участвовавших в акции. Два наиболее агрессивных активиста были задержаны полицией.
В полиции происшествие пока не прокомментировали.
Напомним, 25 ноября российскими пограничниками были задержаны в Керченском проливе 24 украинских моряка, трое из них были ранены. Все моряки в России впоследствии были арестованы в рамках уголовного дела о нарушении госрубежей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

86
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 06:24
Белый дом рассказал, какая роль у Иванки Трамп в выборе претендента на должность главы Всемирного Банка
15 января 2019, 03:09
"Роскосмос" сообщил о согласии главы NASA побывать в России
15 января 2019, 02:54
«Показывает, что не пойдёт на уступки»: Трамп отказался временно прекратить шатдаун
Загрузка...
14 января 2019, 23:54
Американцы пожаловались на трудности жизни при шатдауне
15 января 2019, 12:40
Газетные войны: как президент США нашёл повод уязвить владельца The Washington Post
15 января 2019, 16:09
Более 200 тысяч пассажиров вынуждены изменить планы из-за забастовки крупнейших аэропортов Германии
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
15 января 2019, 03:09
Преемницу Меркель удивила "дипломатия" американского посла
15 января 2019, 09:39
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Прометей"
08 января 2019, 18:24
2019-й военный: Где в мире взорвётся
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.