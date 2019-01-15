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Одесская полиция помешала вымазать краской генконсульство России - видео
15 января 2019, 16:09 • 86 • В мире
У здания генерального консульства России в Одессе около 50 украинских экстремистов провели акцию в поддержку моряков, задержанных после провокации 25 ноября в Керченском проливе. Сегодня в Москве суд рассмотрит продление обвиняемым меры пресечения.
Такое сообщение публикует местное издание "Думская".
В ходе акции активисты предприняли попытку испачкать забор и ворота консульства красной краской, имитирующей кровь. Однако полиция применила силу к собравшимся, помешав им испортить здание диппредставительства.
В итоге красная краска разлилась на асфальт, испачкав участвовавших в акции. Два наиболее агрессивных активиста были задержаны полицией.
В полиции происшествие пока не прокомментировали.
Напомним, 25 ноября российскими пограничниками были задержаны в Керченском проливе 24 украинских моряка, трое из них были ранены. Все моряки в России впоследствии были арестованы в рамках уголовного дела о нарушении госрубежей.
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