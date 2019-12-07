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Одесская полиция подозревает двух человек после пожара в колледже
07 декабря 2019, 22:09 • 44 • Украина
Два человека получат уведомления о подозрении после пожара в одесском колледже, заявил заместитель начальника главного управления Нацполиции Сергей Шайхет.
© dsns.gov.ua
«Пока по результатам уже проведённых следственных действий готовится сообщение о подозрениях двум лицам», — цитирует РИА Новости Шайхета.
Он уточнил, что это предварительные результаты расследования и что подозреваемых может стать больше.
Ранее стало известно, что число жертв пожара в Одесском колледже экономики возросло до пяти.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа.
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