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Одесская полиция подозревает двух человек после пожара в колледже

07 декабря 2019, 22:09  •  44 • Украина
Два человека получат уведомления о подозрении после пожара в одесском колледже, заявил заместитель начальника главного управления Нацполиции Сергей Шайхет.
 
© dsns.gov.ua
 

«Пока по результатам уже проведённых следственных действий готовится сообщение о подозрениях двум лицам», — цитирует РИА Новости Шайхета.

Он уточнил, что это предварительные результаты расследования и что подозреваемых может стать больше.

Ранее стало известно, что число жертв пожара в Одесском колледже экономики возросло до пяти.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа.

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