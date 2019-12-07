Одесская полиция подозревает двух человек после пожара в колледже

Два человека получат уведомления о подозрении после пожара в одесском колледже, заявил заместитель начальника главного управления Нацполиции Сергей Шайхет.

«Пока по результатам уже проведённых следственных действий готовится сообщение о подозрениях двум лицам», — цитирует РИА Новости Шайхета.

Он уточнил, что это предварительные результаты расследования и что подозреваемых может стать больше.

Ранее стало известно, что число жертв пожара в Одесском колледже экономики возросло до пяти.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа.