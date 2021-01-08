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Одесситы мечтают жить, как в Крыму
08 января 2021, 09:00 • 51 • Украина
Одесситы мечтают о судьбе Крыма. Об этом заявил житель Одессы во время разговора с американским блогером российского происхождения, автором YouTube-канала «Четвертое измерение» — Александром.
Одессит поинтересовался у блогера, что он думает по поводу ситуации на Украине, чем все это закончится?
Александр ответил, что у разных частей «незалежной» разное будущее, это зависит от геополитики. Если Россия будет смотреть в сторону Украины, то придет лишь туда, где ее ждут.
Также блогер сказал: «Вы вот ждете, пока там опять что-то поменяется. Когда двигаются границы, это сопровождается реками крови. То есть гражданский конфликт с Донбасса может и до вас дойти. Я вам этого не желаю».
Однако этот ответ не удовлетворил одессита, который раскритиковал украинских политиков. По его мнению, власти страны используют народ исключительно для заработка денег и власти.
Украинец также признался, что не будет голосовать за Зеленского или представителей оппозиции — Виктора Медведчука или Юрия Бойко.
Его признание вызвало бурную реакцию среди пользователей Сети. Один из подписчиков написал, что 80% украинцев в Одессе мечтают жить, как в Крыму, чтобы их проблемы порешала Россия.
«Крым ждал Русский мир 60 лет. Все это время он ощущал себя в оккупации»;
«Как хочется, чтобы Одесса осталась русской», — пишут другие комментирующие.
Как видим из комментариев, многие в Одессе хотят жить в составе России. А ведь не зря со стороны Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей идет понимание слова «Новороссия».
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