Одесситы добились: скандальные арты о Дюке и Екатерине на стенах львовской «Реберни» заклеили

Из-за возникшего резонанса в соцсетях владельцы львовского мясного ресторана «Реберня» (Рёбрышки) заклеили скандальные арты на стенах филиала в Одессе с изображением Дюка с надписью «Понаехали» и Екатерины II с чемоданом «на Ростов».Об этом сообщает одесский «7 канал».Менее чем за сутки, заведение набрало достаточно много негативных отзывов в Google, потому решило избавиться от такой скандальной рекламы.Напомним, мясной ресторан сети львовского «Холдинга емоций!FEST» «Реберня» (Рёбрышки) на днях открылся в Одессе. Посетившие его горожане были возмущены тем, что «гости» — львовские бизнесмены, отрыв свой ресторан в чужом городе, с неуважением и надругательством отнеслись к истории и культуре Одессы. Основательницу Одессы Екатерину II они с чемоданом «отправили» в Ростов.А Дюка де Ришелье, руководством которого город завоевал славу самого цветущего города в Европе и превратился в крупный торговый порт, изобразили с чемоданом и надписью «понаехали».