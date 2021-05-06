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Одесситы добились: скандальные арты о Дюке и Екатерине на стенах львовской «Реберни» заклеили

06 мая 2021, 16:50  •  186 • Украина

Из-за возникшего резонанса в соцсетях владельцы львовского мясного ресторана «Реберня» (Рёбрышки) заклеили скандальные арты на стенах филиала в Одессе с изображением Дюка с надписью «Понаехали» и Екатерины II с чемоданом «на Ростов».

Об этом сообщает одесский «7 канал».

Менее чем за сутки, заведение набрало достаточно много негативных отзывов в Google, потому решило избавиться от такой скандальной рекламы.

Напомним, мясной ресторан сети львовского «Холдинга емоций!FEST» «Реберня» (Рёбрышки) на днях открылся в Одессе. Посетившие его горожане были возмущены тем, что «гости» — львовские бизнесмены, отрыв свой ресторан в чужом городе, с неуважением и надругательством отнеслись к истории и культуре Одессы. Основательницу Одессы Екатерину II они с чемоданом «отправили» в Ростов.

А Дюка де Ришелье, руководством которого город завоевал славу самого цветущего города в Европе и превратился в крупный торговый порт, изобразили с чемоданом и надписью «понаехали».

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