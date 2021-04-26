Одессит Вассерман "притормозил" Зеленского: "Путин чётко сказал"

Известный журналист и политический консультант украинского происхождения Анатолий Вассерман умерил пыл Владимира Зеленского, который заявил о подготовке встречи с Владимиром Путиным. "Путин вполне чётко сказал Зеленскому, что в Донбассе с ним не встретится", - напомнил эксперт.

В эфире канала "Украина-24" украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, и якобы Путин даже это подтвердил. Он также утверждает, что уже дал распоряжение подготовить эту встречу. Слова главы Украины прокомментировал уроженец Одессы, политический эксперт Анатолий Вассерман.

В беседе с Царьградом эксперт выразил сомнение в том, что такая встреча состоится - по крайней мере не на условиях Зеленского. "Путин вполне чётко сказал Зеленскому, что в Донбассе с ним не встретится, что по поводу Донбасса Зеленский должен вести переговоры непосредственно с руководителями народных республик Донбасса, а по вопросам двусторонних отношений Путин готов с ним встретиться в Москве", - напомнил эрудит.

Но если Зеленский попытается организовать встречу с Путиным всё-таки на тему Донбасса, эта встреча не состоится. Более того, зная Путина, я уверен, что если Зеленский согласует с ним встречу по другой тематике, а потом по ходу встречи попытается что-то сказать о Донбассе, Путин просто не поддержит разговор на эту тему.

Если же Зеленский действительно попытается обсуждать двусторонние отношения Российской Федерации с Украиной, то Путин вряд ли поедет для обсуждения в какую-то другую страну, уверен Вассерман. "Так что либо Зеленский согласится на условия Путина, либо разговора содержательного просто не будет", - резюмировал политический эксперт.