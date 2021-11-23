Одесса в ожидании блэкаута: "Свечками не обойдёмся"

Мэр украинского города Геннадий Труханов в связи с тяжёлой ситуацией в энергетике сообщил, что в Одессе могут произойти веерные отключения.

Одесса может оказаться без света и электроэнергии. С таким предупреждением выступил мэр города Геннадий Труханов. По его словам, ситуация хуже, чем можно было бы представить. Всё дело в том, что из-за отключения энергии могут пострадать пациенты, подсоединённые к аппаратам жизнеобеспечения.

В таком случае одними свечками не обойтись.

"Веерные отключения - это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках", - заметил мэр, добавив, что речь идёт о спасении жизни людей в больницах.

Труханов поручил представителям медицинской сферы оснастить свои учреждения специальными кислородными концентраторами.

По информации местных СМИ, во вторник в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено более чем 670 домов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко тоже заявлял о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии.

Напомним, что на Украине столкнулись с серьёзным энергокризисом. На тепловых электростанциях приостановлены более половины энергоблоков. Причиной стал дефицит угля. Чтобы поддерживать энергетику на плаву, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.