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Одесса в ожидании блэкаута: "Свечками не обойдёмся"
23 ноября 2021, 00:50 • 111 • В мире
Мэр украинского города Геннадий Труханов в связи с тяжёлой ситуацией в энергетике сообщил, что в Одессе могут произойти веерные отключения.
Одесса может оказаться без света и электроэнергии. С таким предупреждением выступил мэр города Геннадий Труханов. По его словам, ситуация хуже, чем можно было бы представить. Всё дело в том, что из-за отключения энергии могут пострадать пациенты, подсоединённые к аппаратам жизнеобеспечения.
В таком случае одними свечками не обойтись.
"Веерные отключения - это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках", - заметил мэр, добавив, что речь идёт о спасении жизни людей в больницах.
Труханов поручил представителям медицинской сферы оснастить свои учреждения специальными кислородными концентраторами.
По информации местных СМИ, во вторник в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено более чем 670 домов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко тоже заявлял о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии.
Напомним, что на Украине столкнулись с серьёзным энергокризисом. На тепловых электростанциях приостановлены более половины энергоблоков. Причиной стал дефицит угля. Чтобы поддерживать энергетику на плаву, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.
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