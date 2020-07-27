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Одесса так и не смогла избавиться от "позора страны": Стальные канаты оборвались

27 июля 2020, 09:05  •  220 • В мире
В Одессе провалилась очередная попытка убрать севший на мель у берегов города танкер Delfi. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с танкером позором для страны и свидетельством импотенции власти.
В Одессе провалилась очередная попытка убрать севший на мель танкер Delfi. Как сообщают местные СМИ, при попытке в субботу не выдержали стальные канаты, закреплённые на судне.
Два буксира попробовали сдвинуть судно с места, однако один из тросов с громким хлопком оторвался в месте крепления. Примечательно, что аналогичное ЧП случилось и во время предыдущей попытки сдвинуть танкер.
В итоге ситуация пока остаётся прежней.
При этом украинский лидер Владимир Зеленский в начале июля требовал от Одессы избавиться от танкера. Он называл ситуацию позором для страны и города.
"Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть", - говорил он.
Впрочем, обещанные главе государства сроки, судя по всему, проваливаются. Ожидалось, что к концу июля местные сумеют-таки поднять танкер, но пока все попытки не увенчались особым успехом.
Чиновники пока лишь намереваются провести пресс-конференцию и обсудить ход операции по подъёму корабля.

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