Одесса так и не смогла избавиться от "позора страны": Стальные канаты оборвались

В Одессе провалилась очередная попытка убрать севший на мель танкер Delfi. Как сообщают местные СМИ, при попытке в субботу не выдержали стальные канаты, закреплённые на судне.

Два буксира попробовали сдвинуть судно с места, однако один из тросов с громким хлопком оторвался в месте крепления. Примечательно, что аналогичное ЧП случилось и во время предыдущей попытки сдвинуть танкер.

В итоге ситуация пока остаётся прежней.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский в начале июля требовал от Одессы избавиться от танкера. Он называл ситуацию позором для страны и города.

"Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть", - говорил он.

Впрочем, обещанные главе государства сроки, судя по всему, проваливаются. Ожидалось, что к концу июля местные сумеют-таки поднять танкер, но пока все попытки не увенчались особым успехом.

Чиновники пока лишь намереваются провести пресс-конференцию и обсудить ход операции по подъёму корабля.