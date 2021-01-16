Одесса признана опасной для Украины

Одесса представляет опасность для украинского проекта, потому что под влиянием местных большинство приезжих «свидомых» переходят на русский язык. Поэтому вступивший в силу закон, обязывающий работников сферы обслуживания обращаться к клиентам на мове, должен исправить неприемлемое для украинства положение в исторической столице Новороссии.Так оправдала дискриминационные нововведения в эфире одесского 7 телеканала украинский юрист Юлия Токаева.«Когда два человека разговаривают на разных языках, кто-то из них переходит на другой язык, обычно происходит так, что человек переходит с украинского языка на русский, так происходит поглощение. Такую ситуацию мы имеем в Одессе.Сколько людей приехало из разных регионов, у которых был родной язык украинский, а сколько из них осталось говорить на украинском языке? Единицы, про это говорят социолингвисты. Таким образом, мы потеряем украинский язык», – поделилась своими опасениями Токаева.Бывший руководитель местной организации нацистской партии «Свобода» Павел Кириенко заявил, что государство должно стимулировать украинизацию регионов, предоставляя льготы тем, кто переходит на украинский язык, согласно закону «о функционировании государственного языка».«Есть другие стимулы для перехода на украинский язык – к примеру, отмена налогов на некоторое время, чтобы бизнес мог переформатировать свои ресурсы соответственно закону. Если для нас действительно важны информационные технологии, чтобы это было распространено в обществе, то действительно должны быть стимулы через льготы и налоги, государство так должно содействовать. Мы видим, что, к сожалению, в законе этого нет», – отметил Кириенко.