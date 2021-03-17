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Одесса находится на грани уничтожения: Украинский депутат предупредил о техногенной катастрофе
17 марта 2021, 19:30 • 12 • Политика
На Украине заявили, что Одесса находится на грани техногенной катастрофы. Прорыв дамбы Хаджибейского лимана грозит затопить и уничтожить город.
Одессе находится на грани техногенной катастрофы из-за дамбы Хаджибейского лимана. Её прорыв может уничтожить или затопить часть города. С таким заявлением выступила депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Татьяна Плачкова.
Она указала, что проблемой дамбы никто не занимался уже 20 лет, и вся конструкция держится "на честном слове". Если дамбу прорвёт, то это приведёт к техногенной и экологической катастрофе. Потому что водой будет уничтожена вся центральная часть Суворовского района.
- подчеркнула Татьяна Плачкова.
При этом в одесской мэрии даже не знают, кому эта дамба принадлежит. Все от неё открещиваются, и в итоге никто не ремонтирует сооружение, подчеркнула депутат.
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