Одесса хочет «уплыть» от Украины через «порто-франко»

Сторонники «единой и неделимой» унитарной Украины бьют тревогу. Одесса намерена реанимировать «сепаратистский» проект фактического отделения от остальной Украины через создание на своей территории «зоны приоритетного развития». Так называется новая попытка местных властей фактически отделиться экономически от остальной территории страны, которая ранее уже обсуждалась в вариантах создания «порто-франко» и «свободная экономическая зона» (СЭЗ).

В 2014-2016 годах активнее всего эту идею продвигали нынешние депутаты Верховной рады Украины от Оппозиционного блока» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович и Сергей Кивалов. В их проекте предусматривалось снижение арендных ставок и сохранение коммунальных тарифов в течение 30 лет, отказ от взимания НДС на Одесской таможне. А также освобождение на три года от налога на прибыль зарегистрированных в Одесской области компаний, а по истечении этого срока в течение последующих трех лет уплату их со скидкой в 50%. Все это должно было повысить привлекательность региона, обеспечить новые рабочие места, повышение зарплат и увеличение благосостояния населения. Естественно, что экономическая зависимость от Киева в таком случае стремилась бы к нулю. А где экономика, там и до политики недалеко. Кивалов, как писали украинские СМИ, в свое врем даже писал Конституцию для «Одесской народной республики», которая бы могла появиться на базе СЭЗ в Одесской области. Правда, после сожжения заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе движение к созданию порто-франко и возможному появлению «Одесской народной республики» сошло на нет. Измордовали и запугали. Одесса притихла и замолчала, только лишь дважды в год выходя почтить память погибших – 9-го мая и 2-го июня.

И вот проект, являвшийся украинским властям в ночных кошмарах, начинает вроде бы возрождаться. Причем, по инициативе не только нынешней оппозиции из числа депутатов ОПЗЖ, но и действующих одесских властей. Глава Одессы Геннадий Труханов распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны. В документе, опубликованном на официальном сайте горсовета, назван руководитель группы, которым назначили вице-мэра Одессы. В новый состав группы вошли руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и администрации морских портов Украины. Но больше всего тревожит украинских свидомых журналистов тот факт, что перед обновлением состава группы депутат Вадим Рабинович, ранее продвигавший идею «свободной экономической зоны» в Одессе в Верховной раде, приезжал в горсовет и встречался с мэром Трухановым.

Что по этому поводу думают «патриотические силы» Украины? Конечно, они видят во всем этом пресловутую «руку Кремля». И говорят о «ползучей федерализации» Украины, якобы проводимой Москвой. При этом, конечно же, вспоминается, что в свое время Россия действительно предлагала Украине провести политическую реформу и стать федеративным государством, чтобы предотвратить рост центробежных настроений. Мысль о том, что Москва предлагала Киеву способ сохраниться, а не развалиться, просто не приходит им в голову.

Как и аргументы о том, что в данной ситуации некой пресловутой «руки Москвы» не существует, и даже оппозиционные партии на Украине трудно назвать пророссийскими, поскольку депутаты от той же ОПЗЖ выступают против России с не меньшей периодичностью, чем «Слуги народа». И что идея создания СЭЗ на базе Одесской области – это естественная реакция местных властей на тот беспредел на Украине, бездействие и некомпетентность власти в стране в попытке действительно обеспечить условии для сохранения благосостояния своего региона. Безусловно, сейчас все эти разговоры про «Одесскую народную республику» не имеют под собой серьезных оснований. Даже о статусе «вольного города Черноморска» речь пока не идет. Но когда Украина встанет перед гораздо более серьезными проблемами элементарной выживаемости населения (к чему ведет страну нынешняя власть во главе с Зеленским), то подобный выход будет оптимальным. И не только для Одессы. Такие настроения есть и в Закарпатье, и в других регионах Западной Украины. Это центральной некуда деваться,, а восток и запад страны имеют достаточно большой выбор.

Только Одессе «уплыть» от Украины будет гораздо проще. В случае, если идея «порто-франко» сможет воплотиться в жизнь. И, как ни странно, ее будущее больше зависит не от нее самой, а от Киева. В котором этого не понимают. Не хотят или просто не могут.