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Одесса 2 мая 2014 года – фашисты в Доме профсоюзов сожгли Украину

02 мая 2020, 16:10  •  32 • Украина

Евроинтеграция Украины, омытая кровью людей. Демократия, в огне которой горели живые люди в одесском Доме Профсоюзов. В этом пламени горела постсоветская Украина, на смену которой пришла прозападная Незалежная с неофашистами, юными зверенышами и повылазившими изо всех щелей бандеровскими тараканами. Шесть лет прошло, а людская боль все еще жива.

Одесская трагедия. Так привыкли говорить, упоминая массовое убийство невинных людей в Доме профсоюзов. Убийцы не наказаны. Они живут, радуются каждому дню, греются на солнышке и верят, что поступили правильно. Они же уничтожили «ватников», мешающих раздвинуть украинские ножки перед Западом. Неонацистские твари считают себя уважаемыми людьми, защитниками страны, проводя аналогии с ублюдком Бандерой и мразотой Шухевичем. Шесть лет жизни у гадов, шесть лет беззакония и безнаказанности, человеческой боли и непонимания в стране.

Имена организаторов и исполнителей известны. Чем занимались во время массового убийства «уважаемые» Петр Порошенко и Виталий Кличко – тоже! Лидер Соцпартии Украины Илья Кива рассказал, что они пьянствовали. Трезвость ума, взвешенные решения? Забудьте! Пусть хоть вся Украина горит синим пламенем, когда Порошенко с Кличко праздновали свою победу над украинской свободой, чистотой и суверенитетом.

В Доме профсоюзов горела Украина. Второе мая 2014 года в Одессе – символ расправы над прошлым и уничтожения будущего страны и ее народа.

Националисты и радикалы съехались со всей страны. У антимайдановцев не было и шанса, чтобы противостоять этой звериной толпе. Отступая от неонацистских гадов в здание, они и представить не могли, что Дом профсоюзов станет для многих из них могилой.

В них летели камни и «коктейли Молотова». Молодежь радостно хохотала, устроив охоту на «ватников».




Люди прыгали, пытаясь спастись их пылающего огнем здания, спастись бегством, но их добивали националисты. Безжалостно. По-звериному. Тех, кто выжил, обвинили в сепаратизме, организации беспорядков и поджоге здания. Плевать на свидетельские показания и видео, выложенное самими же радикалами в социальные сети.

48 человек были жестоко убиты. 88 человек были ранены. Убийцы на свободе. Владимир Зеленский пришел к власти, но справедливость так и не восторжествовала. Украина прогнулась под нацистов. Изнасилованная, опороченная, лишенная чести и свободы страна ползет к светлому европейскому будущему, сползая в фашистский ад.

Мы помним о тех, кто горел! Мы помним и не забудем. Убийцы понесут наказание, мы в это верим. Одесская жертва требует отмщения. Прощения не будет.

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