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«Одержимые демократы вечно говорят о ней»: Трамп рассказал, почему выключает телевизор при упоминании России

04 сентября 2020, 12:15  •  92 • В мире
Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал мнение о том, что выстраивание хороших отношений с РФ — это хорошо. Между тем глава Белого дома старается избегать просмотра упоминаний о России представителями Демократической партии по телевизору, поскольку они имеют негативный подтекст. Напомним, что демократы на протяжении всего президентского срока Трампа обвиняют его в мнимом сговоре с Москвой. Как отмечают эксперты, Россия не является для президента США такой проблемой, как взаимодействие с Китаем.
 
Reuters © Leah Millis
 

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания заявил, что выключает телевизор, когда слышит в новостных выпусках упоминания о России со стороны представителей Демократической партии.

«Эти одержимые вечно говорят о России, а о Китае — никогда. Всегда только о России. Любопытно. Слышал, это началось опять. Они сказали, что два года назад кто-то разговаривал с Россией. Россия, Россия, Россия... Этот безумец — хитрый Шифф (член палаты представителей США Адам Шифф. — RT) — у него просто мания. Вы когда-нибудь замечали?... Я и слышать не могу... Каждый раз при (слове) «Россия» я просто выключаю телевизор. Это безумие!» — сказал Трамп.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф — автор множества законопроектов, в том числе санкционных, направленных против России. Среди его последних заявлений: упрёки в адрес Москвы, которая, по его мнению, ещё в 2016 году вносила раскол в американское общество, используя движение за защиту прав афроамериканцев Black Lives Matter. В эфире Fox News от 31 августа Шифф заявил, что Москва якобы сеет раздор среди американцев посредством соцсетей и СМИ.

Кроме того, глава Белого дома в очередной раз отметил, что выстраивание доброжелательных отношений с другими странами, в частности с Россией, является правильным шагом.

«Они постоянно твердят: «Трамп радикален, он слишком радикален, он втянет нас в войны». Я уберёг вас от войн. Что произошло с Северной Кореей? Мне удалось поладить с Ким Чен Ыном. Заявляют, что это ужасно, но на самом деле это замечательно. Хорошо или плохо, если я найду общий язык с Россией? Я считаю, что хорошо», — заметил президент США.

Отметим, что на протяжении всего президентского срока Дональд Трамп подвергается критике со стороны представителей Демократической партии и ряда американских СМИ за желание установить нормальные рабочие отношения с Москвой. Любые шаги в этом направлении оборачивались для главы Белого дома различными обвинениями в якобы «сговоре» с Кремлём. При этом для расследования предполагаемых демократами связей между штабом Трампа и руководством РФ в ходе прошлой предвыборной кампании даже был организован офис специального прокурора Министерства юстиции США под руководством Роберта Мюллера в 2017 году. На протяжении двух лет его команда работала над поиском каких-либо улик, однако найти какой-либо сговор между Россией и представителями Трампа не удалось.

Вместе с тем американский Минюст в конце 2019 года опубликовал доклад о расследовании, которое проводило ФБР в попытках выяснить, связан ли Трамп с Россией. Никаких доказательств не было выявлено и в этом случае, при этом стало известно, что расследование «было продиктовано политической предвзятостью или ненадлежащими мотивами». В связи с произошедшим у Минюста США возникли «серьёзные вопросы» к руководству ФБР, в частности, из-за фальсификации письма, которое использовалось в качестве предлога для расследования о «связях» кандидата в президенты США от Республиканской партии и его штаба с Россией.

  • Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на полях саммита G20 в Осаке
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Добавим, что очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Соперником Дональда Трампа станет кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент в администрации Барака Обамы Джо Байден.

«Демократы напридумывали самых фантастических идей про Трампа и Россию»

Для демократов главным противником является Россия, они более снисходительно относятся к Китаю, заявил RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Пекин для представителей Демократической партии —  инструмент самообогащения.

«Трамп верен своим прошлым заявлениям, предвыборным, которые он и раньше делал в отношении России, о том, что хорошо бы с русскими поладить и вообще хорошо бы с Россией взаимодействовать в вопросах по борьбе с терроризмом и так далее. Для Трампа Россия не представляет такой проблемы, какую представляет Китай, а значит можно улучшить отношения. Но за эти лозунги ухватились демократы, и, по сути, связали их с его прошлым, когда он был в Москве и напридумывали самых фантастических идей», — заметил эксперт.

В свою очередь, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок указывает, что Дональд Трамп повторяет свои тезисы предвыборной кампании 2016 года по части выстраивания нормальных отношений с Москвой.

«К сожалению, для нас, несмотря на то, что республиканцы и демократы практически по всем вопросам мироздания стоят на разных позициях, у них что-то общее, что их сближает — это некий консенсус, что Россия — не друг США, а противник. В этом смысле Трамп кажется белой вороной, говорит о необходимости развивать отношения с Россией. Однако в итоге он не пойдёт против своей партии, которая тоже вполне себе недружественна в отношении России. Это реальность сегодняшней американской политики и, понятное дело, что Трамп обвиняет в этом демократов», — заявил Бышок в беседе с RT.

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