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Одержимость Европы вскрыла "пещерное" нутро русофобии. Удивился даже Лавров
28 марта 2022, 14:50 • 305 • Политика
Одержимость и нетерпимость ко всему русскому охватила страны Европы. И Россия сделает из этого выводы, сказал глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что почти все страны Европы относятся ко всему русскому предвзято, негативно: не только по отношению к гражданам России, но и к сферам культы, спорта, образования. Масштаб русофобии удивил даже Лаврова.
- заметил глава МИД России.
Лавров уточнил, что такое отношение нельзя сформировать за один день, а значит, это копилось на протяжении многих лет, но тщательно скрывалось.
- добавил министр.
Глава МИД России призвал Европу положить конец проявлениям неонацизма, чтобы её не захлестнула волна этой идеологии.
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