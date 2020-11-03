Оделась русской и прокололась: Главный источник антироссийской цензуры в Facebook раскрыла себя

Бывшая советница Джо Байдена по Европе и Евразии Анна Маканжу выбрала самую жуткую страшилку на Хеллоуин. Вместо костюма ведьмы или вампира она выбрала наряд русской крестьянки с платком и расписанным под хохлому фартуком. Такой же костюм выбрали себе муж Маканжу и двое её детей. При этом сама экс-советница Байдена призналась, что, в отличие от мужа и детей, она не смогла сымитировать угрюмую "русскую улыбку".

Скриншот:Twitter/@Vityzeva

Примечательно, что Маканжу является исполнительным директором Facebook по вопросам освещения избирательной кампании и одним из постоянных контактёров между Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил украинский депутат Андрей Деркач, который слил разговоры Порошенко и Байдена.

Скриншот:Twitter/@ValLisitsa

Она же по факту возглавляет всех украинских админов в Facebook, которые блокируют русские посты. Недавний перформанс Маканжу показал причину столь агрессивной политики - протеже Байдена искренне ненавидит русских.

Отметим, что Facebook и YouTube неоднократно уличали в политической цензуре. Оба сервиса имеют обыкновение банить аккаунты людей и организаций, которые не разделяют официальной позиции США. Часто это делается без объяснения причин.