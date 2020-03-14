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Одалживает в обмен на... Кто и как сделал из инвалида "звезду протестов"
14 марта 2020, 10:35 • 115 • Политика
Мария Размерова стала "звездой протестов" в инвалидном кресле не без участия "правой руки" Леонида Волкова. В Сети распутали цепочку организаций, которые используют инвалидов в своих целях.
Стало известно, как Мария Размерова внезапно стала "звездой протестов" в инвалидном кресле. Оказалось, что это произошло благодаря цепочке организаций, в конце которой стоит "правая рука" Леонида Волкова, гражданин Израиля Веряев.
Оппозиционный путь Марии Размеровой начался с Константина Полянского - последователя молодёжного еврейского сионистского движения "Шахар". Эту организацию, в свою очередь, курирует "Московская еврейская религиозная община" (МЕРО). Также она курирует благотворительный фонд "Рука помощи", который работает с пожилыми евреями. Но помогает он не бесплатно, а в обмен на имущество с условием договора пожизненной ренты. И Размерова - одна из тех, кого "Рука помощи" так "поддерживает".
Однако и это ещё не всё. Дело в том, что этот самый Полянский оказался в "Шахар" тоже не просто так. Его туда привёл не кто иной, как брат руководителя "МЕРО" и "правая рука" Леонида Волкова, гражданин Израиля Веряев.
Фото: скриншот Telegram-канал "Кремлевская прачка"
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