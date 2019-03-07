«Очнулись в новой реальности»: в НАТО призвали переоценить военные возможности России

В НАТО полагают, что Москва якобы наращивает военный потенциал для ведения крупномасштабных операций. Такие выводы содержатся в докладе Оборонного колледжа альянса, с которым ознакомился RT. Западные эксперты полагают, что учения «Восток — 2018» — лишь «небольшая видимая часть» мер для поддержания боевых возможностей армии России. Также автор документа отмечает, что за последнее время Россия значительно укрепила свой военный потенциал, и странам альянса следует это учитывать. Опрошенные RT аналитики отмечают, что образ «российской угрозы» необходим Вашингтону для оправдания увеличения военного бюджета. Кроме того, такая тактика позволяет США объяснять свои деструктивные действия и давить на союзников в Европе.

В оборонном колледже НАТО проанализировали российские учения «Восток — 2018» и сделали выводы, что Москва якобы готовится к «крупномасштабной войне».

Автор доклада — сотрудник Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дейв Джонсон — отмечает, что «Восток — 2018» обозначил 10-летний рубеж с начала проведения ежегодных стратегических учений в России.

«Возможности, продемонстрированные на учениях «Восток — 2018», были достигнуты за десять лет твёрдого политического курса, увеличенных финансовых вливаний и целенаправленных действий по преобразованию российских вооружённых сил в комплексный инструмент, поддерживающий ревизионистские устремления Москвы», — говорится в документе.

Парад военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"

РИА Новости

© Илья Питалев

Так, натовский эксперт подчёркивает мобилизационные возможности российской армии. В частности, помимо плановых военных учений в России регулярно проводятся внезапные проверки боевой готовности, которые направлены на предотвращение неожиданного нападения противника.

«На сегодняшний день Россия в состоянии достаточно быстро сконцентрировать крупные военные силы в любом районе вдоль своих границ под прикрытием ракетно-ядерных сил, а также мощных средств создания зон закрытого доступа«Восток — 2018», призванных помешать потенциальному противнику освобождать занятые Россией районы или проходить через них», — отмечается в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса.

В целом, по мнению автора документа, «Восток — 2018» — лишь «малая видимая часть» мероприятий по наращиванию военного потенциала страны для борьбы с противниками.

«Следует отметить, что данные гласные мероприятия представляют собой лишь малую часть общегосударственных усилий российского правительства по наращиванию возможностей для ведения крупномасштабных операций против ведущих в военном отношении держав и для оказания влияния в странах потенциального противника», — говорится в документе.

Ранее в НАТО заявляли, что учения «Восток — 2018» свидетельствуют о подготовке России к «масштабным конфликтам».

Однако в России неоднократно подчёркивали, что в ходе всех учений военнослужащие отрабатывают сценарии защиты государства от возможной агрессии. Так, в октябре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с начальником Объединённого штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано заявил, что российские военные учения, в том числе «Восток — 2018», направлены исключительно «на защиту рубежей нашей страны».

Кроме того, в феврале 2019 года шведский институт оборонных исследований (FOI) на основании данных из открытых источников и информации, предоставленной Минобороны РФ, 2009 — 2018 гг. сделал вывод, что Россия «готовится к войне». Однако глава МИД Швеции Маргот Вальстрём отметила, что Стокгольм не считает, что королевству грозит военное вторжение.

Военнослужащие Уссурийского соединения ВДВ во время тактических учений в Приморье

РИА Новости

© Виталий Аньков

В российском МИД в свою очередь многократно заявляли, что опасения относительно «российской угрозы» безосновательны. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, военные учения «Восток — 2018» проводятся далеко от зоны ответственности НАТО.

При этом российский дипломат отметила существенное увеличение оборонных расходов стран —членов НАТО, которые «многократно превосходят российские цифры».

Напомним, военные учения «Восток — 2018» прошли с 11 по 17 сентября прошлого года.

«Объяснение деструктивных действий»

Автор доклада НАТО видит в российских учениях «Восток — 2018» угрозу безопасности и стабильности евроатлантического региона, несмотря на географическую удалённость проведения учений.

«Как и все стратегические военные учения, проводимые Москвой (как плановые, так и внеочередные), «Восток — 2018» представляет собой лишь один из элементов так называемой «круговой подготовки» к ведению крупномасштабной войны», — полагает Дейв Джонсон.

Политолог-американист Александр Асафов полагает, что подобные аналитические материалы направлены на получение дополнительного финансирования от конгресса США.

«Создание подобных отчётов и такой тональности означает запрос на необходимость срочного выделения финансирования на все институции НАТО, поскольку «угроза очевидна», нужно больше готовиться, вооружаться, учиться и так далее», — отметил политолог в беседе с RT.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков в беседе с RT эксперт объяснил, что такие проекты, как правило, спонсируют оружейное лобби, для которых главная цель — получить дополнительное финансирование на создание новых типов вооружения.

В то же время, по словам Александра Асафова, США «тщательно создают российскую угрозу» для объяснения собственных деструктивных действий.

«Нужно создать в общественном сознании модель России как угрозы, очень опасной и вооружённой, для того чтобы, в первую очередь, выделялись средства, союзники были сговорчивее, оружие продавалось лучше. Если посмотреть на десяток последних отчётов — везде есть эта нота, что Россия готовится к войне. Считается, что она способна её начать, поэтому нужно усилить противодействие во всех сферах, включая кибербезопасность, ракетные системы — необходимо размещение их на рубежах НАТО в Румынии, Польше и Прибалтике», — отметил Асафов.

Так, в феврале стало известно, что США до 2023 года поставят Польше 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, которые, по словам польского президента Анджея Дуды, будут способствовать безопасности восточного фланга НАТО.

Также Варшава выделяет рекордные $48,9 млрд на модернизацию вооружённых сил. Об этом 1 марта заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. В том числе планируется создание 18-й механизированной дивизии в Седльце в ответ на «экспансивную политику России».

«Признание заслуг»

Помимо прочего в Оборонном колледже НАТО также вызывает опасения российско-китайское военное взаимодействие в рамках учений «Восток — 2018».

В докладе отмечается, что участие Китая — это существенный шаг укрепления военного сотрудничества двух стран. Кроме того, это продемонстрировало, что несмотря на напряжённые отношения с Западом, Россия по-прежнему не изолирована ни в дипломатическом, ни в военном отношении.

«Несмотря на то, что стратегические и политические интересы России и Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе принципиально не совпадают, в данный момент эти страны стремятся образовать единый фронт против США, которые они рассматривают как своего потенциального противника. Учения «Восток — 2018» предоставили им такую возможность», — говорится в документе.

По мнению политолога Александра Асафова, таким образом США признают заслуги России в создании современной и эффективной армии. В то же время, по мнению эксперта, Вашингтон упустил паритет по некоторым видам вооружений.

«В силу достаточно длительного почивания на лаврах и торговли со своими союзникам по НАТО уже устаревшими типами вооружений, США очнулись в новой реальности. И, конечно, они теперь тщательно анализируют всё происходящее внутри нашей страны, внутри наших вооружённых сил. Поэтому можно сказать, что они учитывают теперь Россию как сильную сторону международного политического процесса», — считает Асафов.

Бронетранспортер ZBL-09 вооруженных сил КНР во время основного этапа военных маневров вооруженных сил "Восток-2018"

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Ранее в США заявляли о превосходстве российского и китайского гиперзвукового оружия. В декабре 2018 года Счётная палата США выпустила доклад, в котором говорилось, что Вашингтон не в состоянии противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая.

Также в декабре 2018 года Исследовательская служба конгресса США отметила продвижение России и Китая в использовании технологий на базе искусственного интеллекта. Аналитики американского конгресса выразили беспокойство в связи с тем, что такое оружие может быть использовано против войск США.

Вместе с тем, по мнению Сергея Судакова, Россия не представляет угрозы для США, однако учения типа «Восток — 2018» подтверждают оборонную способность страны.

«Угрозы для Америки, конечно, не существует, но они прекрасно понимают, что если в дальнейшем будут России вредить или захотят провести либо цветную революцию, либо вторгнуться на территорию России чужими руками, то они получат очень серьёзный ответ», — заключил эксперт.