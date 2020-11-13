Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "воен...
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев гот...
Главная / Политика

"Очнитесь вы": Лукашенко готов закрыть границы с Украиной

13 ноября 2020, 22:55  •  179 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Главу Республики взбесило присоединение Незалежной к санкциям Запада
Белорусский лидер Александр Лукашенко резко высказался в сторону Украины. Киевский режим решил поддержать антибелорусские санкции Евросоюза. Теперь Батька напомнил украинцам, что Белоруссия является для них стратегически важным партнером. А если Незалежная будет вести себя не по-товарищески, то Минску ничего не стоит закрыть госгранцу для украинских товаров.
При таком развитии событий экономика Незалежной может весьма сильно пострадать. Всем известно, что украинцы активно пользуются этим коридором и возят в РФ санкционную продукцию, таким образом обогащаясь.
"И вы, Украина, против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы", – призывает глава Республики в эфире телеканала СТВ.
В целом решение украинской стороны подключиться к западным санкциям вызывает у Батьки лишь презрение. Лукашенко назвал такие действия "позорными подвякиваниями".
К слову, сегодня Лукашенко нарисовал страшные картинки распада страны из-за оппозиции. Батька собственноручно изобразил на бумаге, чего Запад хочет от противников действующей власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
13 ноября 2020, 22:55
Лукашенко заговорил об отъезде в Россию
13 ноября 2020, 22:00
Путин подписал указ о секретном плане России
13 ноября 2020, 22:55
Впервые после Скрипалей: британский министр сорвалась в Россию из-за Навального
13 ноября 2020, 22:55
"Очнитесь вы": Лукашенко готов закрыть границы с Украиной
13 ноября 2020, 22:00
"Для ЕС Приднестровье - кость в горле": Вассерман рассказал, что будет в случае поражении Додона
13 ноября 2020, 22:55
"Лучше бы сбросили атомную бомбу": сербы помогли победить Байдену
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2020, 19:55
Тотальная украинизация провалилась? Врач выставил за дверь запретившего русский язык экс-мэра Киева
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
06 ноября 2020, 23:10
"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов
10 ноября 2020, 18:50
На Украине создадут гетто для россиян в условиях войны
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
12 ноября 2020, 23:05
Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.