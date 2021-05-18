Очистные сооружения в Крыму не готовы к курортному сезону

Если принять чуть в сторону от «Артека», то неподалёку от стоянки роскошных катеров и яхт, в нескольких десятках метров от моря, видна земляная насыпь. Из неё торчит труба. Это канализационный сток – якобы «законсервированный». Но это, так сказать, надводная часть айсберга, о который разбиваются грёзы отпускников о чистом море. А есть и другая труба, под водой. Из неё хлещут нечистоты – прямо элитным яхтам под киль.

Гурзуфские канализационные стоки – притча во языцех. Та труба, что у всех на виду, как бы отвлекает внимание публики, потому-то её и не закапывают. Когда нечистоты из неё начинают не сочиться, а хлестать, местные власти устраивают показательный ремонт, а затем рапортуют об очередной трудовой победе. И отдыхающие вроде бы успокаиваются. Потому как им невдомёк, что в Гурзуфе на море выходит не одна сточная труба, а две. Но видно только одну, другая – на дне морском. Всего в 900 метрах от берега, хотя по правилам удалить её следовало на 2 километра. И лежит она на 36-метровой глубине, хотя по правилам глубина укладки трубы должна достигать 80 метров. Года три назад водолазы исследовали сток и, не обнаружив возле него нечистот, сделали вывод, что всё, простите, назьмо из городской канализации течением сносит к берегу, прямо на пляж с отдыхающими. Проведав об этом, руководство водоканала ЮБК возопило «ай-яй-яй!!!» и побожилось устранить недостатки к сезону 2019 года. Но средств на ремонт республиканское руководство не выделило, а в местном бюджете лишних денег не сыскалось. Потому к ремонту так и не приступили. Будете в Гурзуфе, отдыхая на пляже, не забывайте об этом нюансе. Сверху, конечно, не плавает, но наступить можно запросто. В курортных Симеизе и Партените, если что, похожая ситуация. Да и не только там.

Дело труба!

Полгода назад крымские власти торжественно отрапортовали, что в первой половине 2021 года на Южном берегу начнётся строительство новых канализационно-очистных сооружений (КОС) – 7 КОС при этом реконструируют, а ещё 10 построят заново, на средства федеральной целевой программы развития полуострова. Цена вопроса – 40 млрд рублей. Курировать проект поручили министерству строительства республики. Подрядчиком выбрали зарегистрированное в Симферополе ООО «РСК-Юг» (гендиректор – Илья Бокша, уставной капитал – 7 млн рублей), являющееся «дочкой» московского ООО «РСК» (гендиректор – Борис Сакун, уставной капитал – 1 010 000 рублей). Изначально шла речь о 24 объектах очистки. Чуть позднее – о 37.

Проведав, кто подрядчик строительства, крымская пресса стала задавать неудобные вопросы. Как контракты на 1,2 млрд заполучила контора с численностью персонала один человек? Правда, по состоянию на 2019 год в ней числилось целых пять сотрудников. В открытых источниках упоминаются данные о кредиторской задолженности «РСК-Юг» в 2 млрд рублей. А это намного больше суммы контрактов на строительство очистных в Морском (под Судаком) и в Форосе (под Ялтой). Правда, «РСК-Югу» удалось также заполучить контракты на строительство КОС в Коктебеле и Кацивели, но всё равно выбор подрядчика не внушал доверия. Тем паче что по документам «основным видом деятельности компании» заявлен «ремонт жилых и нежилых зданий». Между тем ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» выбор сделал, хотя и не объяснил его сути.

А дальше началось неизбежное. В конце февраля, осознав что к чему, руководство крымского отделения Общероссийского народного фронта обратилось к местным властям с призывом проконтролировать строительство очистных, которые по плану должны были быть сданы к началу сезона. «Одна из резонансных тем в курортный сезон – слив нечистот в море, – сетовала глава регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская. – На решение этой проблемы выделены средства благодаря особо пристальному вниманию президента России. Тем грустнее получать от крымчан фотографии с объектов, где на паспортах строек уже наступил срок сдачи, а внешний вид работ весьма от них далёк». Вертинская ещё выбирает выражения – почти повсеместно и конь не валялся. А денежки-то, похоже, – тю-тю! На сайте правительства Крыма появился список объектов, «сдвинутых» с декабря 2020 года на апрель 2021-го. Но на дворе – середина мая. Через две недели – начало сезона!

Золотое дно золотарей

Сроки исполнения то ли переиграли задним числом, то ли заказчики не стали читать, что у подрядчиков в договорах было написано мелким шрифтом. А написано было вот что: строительство в Коктебеле – срок исполнения до августа 2023-го, в Кацивели и Форосе – до декабря 2023-го, в Морском – до мая 2023-го. Но ведь обещали решить все вопросы уже к этому лету! Тут как бы впору перевести стрелки на ГКУ «Инвестстрой» – куда вы смотрели-то, выбирая подрядчика?! Но там развели руками – подрядчик, оказывается, определён распоряжением главы РК Сергеем Аксёновым от 18 января 2021 года №№ 15-рг и 16-рг. Так что вопросы – к Аксёнову!

Надо отметить, что помимо «РСК-Юг» в строительстве КОС позднее задействовали и других подрядчиков, но дела у них мало чем отличаются. По сути, строительство очистных сооружений с треском провалено, теперь это долгострои (типичная для Крыма проблема, кстати, и касается она не только строительства очистных). И к бабке ходить не надо, чтобы догадаться: освоив выделенные суммы, подрядчики запросят добавки, зная о том, что федеральный бюджет не считает деньги, если дело касается Крыма. А строительство и ремонт очистных, поясняют знатоки, настоящее золотое дно. Ведь всего КОС в Крыму – более сотни, а в федеральную программу попала лишь треть. Вот и повод просить дополнительное финансирование. Так что лишних вопросов Аксёнову никто задавать не станет – просто добавят денег. И не факт, что очистные появятся в срок. Ведь на их ремонт и строительство выделяли деньги не только в прошлом году, но и в 2015-м, 2017-м, 2019 годах. И где они, эти деньги и очистные?

В прошлом году депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала прокурорские проверки в Феодосии и Коктебеле, где с очистными – беда. Шума было много, прокурорские супили брови, чиновники показывали планы строительства. Деньги выделили. На том и сказочке конец. Прошлогоднее видео, снятое феодосийским общественником Александром Талиповым, не утрачивает актуальности по сей день («Течёт дерьмо отовсюду, струёй, потоком, – приговаривает автор, комментируя съёмку. – За это уже надо сажать!»). Пока, впрочем, так никого и не посадили. А поток продолжает течь.

(фото: YouTube)

(фото: YouTube)

Кстати