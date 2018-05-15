Очищение от фашизма? Или усыпление бдительности? • 74 • Аналитика







А там на этот раз произошло что-то из ряда вон выходящее. То, чего не было давно, со времен пресловутого «евромайдана». И в акции «Бессмертный полк» участвовало огромное количество людей — в Киеве, Одессе, Николаеве…





И телеканал «Интер» вдруг показал концерт, посвященный Дню Победы, на котором прозвучало то, о чем опасно говорить в нынешней Украине. О том, что восемь миллионов украинцев погибли в Великой Отечественной войне. О том, что недопустимо называть улицы украинских городов именами фашистских преступников. О том, что нужно 9 Мая приносить цветы к Вечному огню и восстанавливать памятники солдатам Победы.



Так, может быть, речь о том, что постмайданная коричневая тьма постепенно рассеивается? Может быть, Украина постепенно очищается от фашизма и бандеровщины? Тем более что в украинском обществе есть очень сильный запрос на ценности, связанные с Великой Победой. У многих, как и у живущих в России, воевали предки. Многие росли на тех же песнях, на каких и мы. Многие до сих пор, несмотря на агрессивную украинизацию, продолжают говорить на русском языке. Не так просто, даже за четыре года тотального укротеррора, сломать все это.



А с другой стороны, День Победы на Украине был омрачен, как и обычно. Вот они, проявления фашизма, никуда не делись! Циничные акции бандеровцев в пику «Бессмертному полку»… Нападение на участников настоящего «Бессмертного полка»… Задержание и жестокое избиение украинского политика Елены Бережной — садистам не понравилось, что в ее костюме присутствовали цвета георгиевской ленточки… Нападение неонацистов на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, которого облили зеленкой и прочей гадостью за то, что он ехал возлагать цветы в честь 9 Мая… Провокации радикально настроенных националистов против телеканала «Интер», осуществленные в отместку за концерт «Победа, одна на всех»… Задержание и депортация журналистов телеканалов «Россия» и «Первого канала» Валентины Соловьевой и Ольги Юрьевой — в страхе, что они покажут мировому сообществу «неправильную картинку»…



Это все те проявления неонацизма, которые мы отслеживали с самого начала государственного переворота на Украине. Причем, как видно, и радикально настроенные молодчики, и украинские власти замешаны во всем этом почти на равных. На стариков и женщин нападают радикалы, а вот арестовывают и депортируют неугодных — правоохранительные органы киевской хунты.



Почему же на сей раз 9 Мая праздновалось на Украине с большим размахом, чем обычно?



Во-первых, потому, что никуда не деть десятки тысяч человек, которые не боятся заявлять о своей позиции, несмотря на тотальную атмосферу страха. Никто не может им запретить выйти с портретами своих предков. Власти просто не могут с этим не считаться. Можно, конечно, расстрелять «Бессмертный полк» из пулеметов, но если будет много жертв, то этому ужаснулись бы даже на Западе. Который, правда, «проглотил» Одесскую Хатынь, но всему же есть пределы. Есть оппозиционные политики, которых тоже не так просто всех пересажать.



Да и, в конце концов, господин Порошенко не может не понимать, что он — не царь и не король. Что нужно бороться не только за голоса необандеровцев, которые давно недовольны Минскими соглашениями, считают отсутствие настоящей войны между Россией и Украиной следствием нерешительности властей и, скорее всего, будут поддерживать куда более радикального националиста.



Есть, однако, и еще одно объяснение, к которому склоняются многие жители Донецкой и Луганской Народных Республик. Эти люди измучены участившимися за последнее время обстрелами с украинской стороны. Им сложно поверить в то, что оттуда вообще может исходить что-либо, кроме снарядов. Бессмертный полк. Точка кристаллизации



В ДНР и ЛНР можно услышать точку зрения, что кажущееся смягчение украинской политики, очищение ее от проявлений крайнего национализма — это всего лишь стремление усыпить бдительность. Мол, таким образом желают, чтобы в случае реализации хитрого сценария по ликвидации народных республик с помощью миротворцев ООН граждане ДНР и ЛНР не слишком-то сильно сопротивлялись.



Тем более что некоторые особо «умные» неонацисты в открытую говорили о том, что нужно говорить красивые слова о мире, а вешать они будут потом.



Что же, это мнение также имеет право на жизнь. Скорее всего, мы имеем дело с обеими этими тенденциями. Украинское общество действительно начинает постепенно пробуждаться. А власти пытаются воспользоваться этим пробуждением в своих целях, таких, как ликвидация республик. Отгремели и отсверкали салюты в честь Дня Победы, но и в другие дни нужно помнить простую истину: если где-то есть фашизм, он создает опасность. Особенно если он совсем рядом и непосредственно затрагивает нас, русских людей (которые живут далеко не только на российской территории). И, конечно же, приходится вновь с тревогой устремлять взгляд на происходящее в украинских городах.А там на этот раз произошло что-то из ряда вон выходящее. То, чего не было давно, со времен пресловутого «евромайдана». И в акции «Бессмертный полк» участвовало огромное количество людей — в Киеве, Одессе, Николаеве…И телеканал «Интер» вдруг показал концерт, посвященный Дню Победы, на котором прозвучало то, о чем опасно говорить в нынешней Украине. О том, что восемь миллионов украинцев погибли в Великой Отечественной войне. О том, что недопустимо называть улицы украинских городов именами фашистских преступников. О том, что нужно 9 Мая приносить цветы к Вечному огню и восстанавливать памятники солдатам Победы.Так, может быть, речь о том, что постмайданная коричневая тьма постепенно рассеивается? Может быть, Украина постепенно очищается от фашизма и бандеровщины? Тем более что в украинском обществе есть очень сильный запрос на ценности, связанные с Великой Победой. У многих, как и у живущих в России, воевали предки. Многие росли на тех же песнях, на каких и мы. Многие до сих пор, несмотря на агрессивную украинизацию, продолжают говорить на русском языке. Не так просто, даже за четыре года тотального укротеррора, сломать все это.А с другой стороны, День Победы на Украине был омрачен, как и обычно. Вот они, проявления фашизма, никуда не делись! Циничные акции бандеровцев в пику «Бессмертному полку»… Нападение на участников настоящего «Бессмертного полка»… Задержание и жестокое избиение украинского политика Елены Бережной — садистам не понравилось, что в ее костюме присутствовали цвета георгиевской ленточки… Нападение неонацистов на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, которого облили зеленкой и прочей гадостью за то, что он ехал возлагать цветы в честь 9 Мая… Провокации радикально настроенных националистов против телеканала «Интер», осуществленные в отместку за концерт «Победа, одна на всех»… Задержание и депортация журналистов телеканалов «Россия» и «Первого канала» Валентины Соловьевой и Ольги Юрьевой — в страхе, что они покажут мировому сообществу «неправильную картинку»…Это все те проявления неонацизма, которые мы отслеживали с самого начала государственного переворота на Украине. Причем, как видно, и радикально настроенные молодчики, и украинские власти замешаны во всем этом почти на равных. На стариков и женщин нападают радикалы, а вот арестовывают и депортируют неугодных — правоохранительные органы киевской хунты.Почему же на сей раз 9 Мая праздновалось на Украине с большим размахом, чем обычно?Во-первых, потому, что никуда не деть десятки тысяч человек, которые не боятся заявлять о своей позиции, несмотря на тотальную атмосферу страха. Никто не может им запретить выйти с портретами своих предков. Власти просто не могут с этим не считаться. Можно, конечно, расстрелять «Бессмертный полк» из пулеметов, но если будет много жертв, то этому ужаснулись бы даже на Западе. Который, правда, «проглотил» Одесскую Хатынь, но всему же есть пределы. Есть оппозиционные политики, которых тоже не так просто всех пересажать.Да и, в конце концов, господин Порошенко не может не понимать, что он — не царь и не король. Что нужно бороться не только за голоса необандеровцев, которые давно недовольны Минскими соглашениями, считают отсутствие настоящей войны между Россией и Украиной следствием нерешительности властей и, скорее всего, будут поддерживать куда более радикального националиста.Есть, однако, и еще одно объяснение, к которому склоняются многие жители Донецкой и Луганской Народных Республик. Эти люди измучены участившимися за последнее время обстрелами с украинской стороны. Им сложно поверить в то, что оттуда вообще может исходить что-либо, кроме снарядов.В ДНР и ЛНР можно услышать точку зрения, что кажущееся смягчение украинской политики, очищение ее от проявлений крайнего национализма — это всего лишь стремление усыпить бдительность. Мол, таким образом желают, чтобы в случае реализации хитрого сценария по ликвидации народных республик с помощью миротворцев ООН граждане ДНР и ЛНР не слишком-то сильно сопротивлялись.Тем более что некоторые особо «умные» неонацисты в открытую говорили о том, что нужно говорить красивые слова о мире, а вешать они будут потом.Что же, это мнение также имеет право на жизнь. Скорее всего, мы имеем дело с обеими этими тенденциями. Украинское общество действительно начинает постепенно пробуждаться. А власти пытаются воспользоваться этим пробуждением в своих целях, таких, как ликвидация республик. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 74 Источник Похожие новости Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный! Валютный контроль не для всех. Контрсанкции наоборот Россию не изолировать! На Западе отметили девятилетие возрождения русской армии

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