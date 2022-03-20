Очищение огнём: Удар русскими "Солнцепёками" по украинским неонацистам попал на видео

Удар русскими "Солнцепёками" по позициям украинских неонацистов в районе Мариуполя попал на видео: очищение огнём. Ролик был опубликован в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

В Telegram-канале Народной милиции ДНР появился ролик, запечатлевший использование комплекса ТОС-1А "Солнцепёк" в бою против украинской армии.

На видео можно заметить, что данная огнемётная система, развёрнутая в поле в Донбассе, осуществляет серию пусков в направлении позиций врага.

Подчёркивается, что огонь вёлся по опорным пунктам неонацистских формирований киевского режима в окрестностях Мариуполя.

На кадрах, предшествующих непосредственно применению боевого комплекса, также запечатлён процесс того, как бойцы освободительных войск заряжают "Солнцепёки".

Эта система - модифицированная версия ТОС-1 "Буратино" производства СССР. Комплекс предназначается для поддержки действий пехотных и бронетанковых подразделений, ударов по бункерам и траншеям противника.