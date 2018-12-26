Очевидцы засняли перехват сирийскими ПВО ракет противника - видео

В YouTube выложили видеоролики ракетного обстрела столицы Сирии Дамаска, на которых видно, как ПВО страны осуществляют перехват вражеских снарядов.

Ракетный удар, нанесённый вечером 25 декабря по району Дамаска, отразили сирийские ПВО. Об этом сообщал Царьград.

Позднее на YouTube появились видеоролики и обстрела, и дальнейшего перехвата вражеских ракет.

Напомним, об обстреле Дамаска сообщило агентство SANA, по данным которого, ракетный удар был отражён ПВО. Детальная информация о случившемся уточняется. Как ранее сообщало "РИА Новости", в самом Дамаске произошли взрывы, однако их источник пока не установлен.

По информации ТАСС, ПВО арабской республики удалось перехватить ракеты.

Позднее ВВС Израиля сообщили, что система воздушной обороны перехватила запущенную из САР ракету. Отмечается, что в результате атаки повреждений инфраструктуры не выявлено.

Отметим, что в начале декабря СМИ также сообщали, что близ Дамаска был совершён воздушный налёт. Агентство SANA также сообщило об инциденте, но позже удалило новость.