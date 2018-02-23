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Очевидцы сняли на видео потасовку болельщиков "Спартака" и "Атлетик" в Бильбао
23 февраля 2018, 06:24 • 372 • В мире
Испанские СМИ сообщили о смерти полицейского в результате столкновения с фанатами "Спартака".
Очевидцы сняли на видео беспорядки, которые произошли в испанском Бильбао, где проходил ответный поединок "Спартака" с местным "Атлетиком" в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
В потасовке у стадиона принимали участие примерно 60 фанатов из России и 200 испанцев.
Правоохранители попытались разогнать толпу граждан. Отмечается, что в результате конфликта пострадали пять человек.
Серьезные травмы получил сотрудник полиции, он был доставлен в одну из больниц города, но спасти его жизнь медикам не удалось. По предположительной версии, выдвинутой изданием El Pais, сотрудник органов правопорядка скончался в результате остановки сердца. При этом официальных подтверждений этому нет.
Как ранее сообщал Царьград, в первом матче 1/16 финала ЛЕ "Спартак" на домашнем поле уступил "Атлетику" со счетом 1:3.
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