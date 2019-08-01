«Очевидный промах оппонентов Трампа»: почему в США закрыли дело о взломе серверов Демократической партии

Дональд Трамп назвал «большим событием» закрытие дела о взломе серверов национального комитета Демократической партии США. Такое решение принял Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, отметив, что аргументы сторон «не имеют юридического веса или ценности». В рамках этого иска демократы обвиняли Россию и предвыборный штаб Трампа в сговоре с целью навредить Хиллари Клинтон во время президентской гонки 2016 года. Эксперты полагают, что закрытие дела — «очевидный промах» оппонентов американского лидера, который укрепит позиции главы государства на выборах-2020. Впрочем, аналитики убеждены, что Демократическая партия не откажется от темы «российского вмешательства».

Президент США Дональд Трамп назвал «большим событием» закрытие дела о взломе серверов Демократической партии. По его словам, особенно важен тот факт, что решение принял судья, назначенный 42-м президентом Биллом Клинтоном, который представлял Демократическую партию.

«Судья назвал иск Национального комитета Демократической партии «оторванным от фактов», — написал лидер Соединённых Штатов на своей странице в Twitter, добавив, что «охота на ведьм закончена».

Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июля 2019 г.

Накануне Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка закрыл дело, в рамках которого Демократическая партия США обвиняла Россию, в частности Главное управление Генштаба ВС РФ, и избирательный штаб Трампа во взломе её серверов.

Согласно решению суда, аргументы сторон «или не имеют юридического веса, или не имеют ценности».

Напомним, разбирательство началось ещё в апреле 2018 года, когда Демократическая партия подала в суд на Москву, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвинив их во влиянии на президентские выборы в США 2016 года.

Американский суд принял объективное решение, поскольку демократы не предоставили никаких доказательств и лишь выдвигали голословные обвинения, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Закрытие дела — очередной промах представителей Демпартии, которые пытаются связать деятельность Трампа с «российским вмешательством». Сюда же можно отнести и неудачи в расследовании Роберта Мюллера. Сложившаяся ситуация говорит и о том, что антироссийский стержень у демократов начал разваливаться, а планы — рушиться», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Сидорова, когда Клинтон назначал судью Южного округа Нью-Йорка, то рассчитывал, что он будет сторонником демократов.

«Однако вне зависимости от политических предпочтений судья может тянуть с разбором дела только в том случае, если у него есть убедительные аргументы. А без доказательств вынести обвинительный приговор вообще невозможно», — пояснил аналитик.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

По мнению политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришака, своим заявлением об окончании «охоты на ведьм» Трамп пытается убедить американскую общественность, что дело закрыто окончательно и все его последствия ликвидированы.

«Однако реальность такова, что оппоненты главы Белого дома будут продолжать нападки на американского президента», — спрогнозировал эксперт в разговоре с RT.

При этом Синельников-Оришак добавил, что обвинения демократов в адрес России во «вмешательстве» в выборы не имеют под собой каких-либо весомых оснований.

«Поскольку хакерство — это следы на песке, которые невозможно сохранить и зафиксировать. И в этом можно обвинять сколько угодно и кого угодно, что сейчас и происходит», — подчеркнул аналитик.

«Стереотип об исходящей опасности»

Напомним, Россия не раз отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие в других странах.

В декабре 2018 года Москва предложила Вашингтону обнародовать содержание переписки между странами по вопросу взлома серверов Демпартии, однако США ответили отказом. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, отметив, что содержание указанной переписки не может быть обнародовано без согласия второй стороны. По его словам, Белый дом мотивировал отказ «необходимостью соблюдения договорённостей о конфиденциальности информационного обмена».

Как отмечает Михаил Синельников-Оришак, демократам было невыгодно содействие Москвы в расследовании дела о «взломе» их серверов. По мнению эксперта, эта «история должна была быть показана только с американской стороны» и какие-либо уточнения, тем более со стороны России, в этом случае отметались как ненужные.

«Это типичная американская история, когда Демпартией придуман и раскручен леденящий душу фильм ужасов. С точки зрения представителей этой политической силы, у них получился качественный блокбастер, трансляцию которого теперь очень жалко прекращать из-за каких-либо дополнений. Создаётся сиквел. По задумке демократов, продолжение должно повлиять на умы американцев к 2020 году и убедить их в том, что Трамп не уважает американские законы, вмешивается в расследования, давит и увольняет», — заявил эксперт.

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка

Reuters

© Carlo Allegri

По словам Синельникова-Оришака, Россия стала главной темой для нападок на Трампа со стороны демократов, поскольку в сознании американцев на протяжении долгого времени создавался «стереотип об исходящей опасности и угрозе» именно со стороны Москвы.

«Россия — единственная страна, которая по мощи соизмерима с Соединёнными Штатами: именно на основании этого Вашингтон превратил её во врага номер один», — пояснил аналитик.

Подобное мнение разделяет и Андрей Сидоров.

«СМИ Соединённых Штатов уже создали почву для общественного восприятия России как главного противника», — отметил эксперт.

По его словам, независимый политический курс России на международной арене вызывает у части американского истеблишмента «не просто раздражение, а истерику».

Запрещённые приёмы

Несмотря на неудачу в деле «взлома серверов», в среду, 30 августа, член палаты представителей США демократ Элиот Энгель призвал конгрессменов инициировать очередное расследование, чтобы объявить Трампу импичмент. По его словам, американский президент «злоупотребил своими полномочиями», пытаясь препятствовать расследованию о «связях» его предвыборной кампании с Россией. Политик также сослался на показания Роберта Мюллера, которые якобы предоставили соответствующие доказательства.

Незадолго до этого член юридического комитета от Демократической партии Дайэнн Файнстайн призвала Федеральное бюро расследований США провести оценку готовности страны противодействовать возможному вмешательству Москвы в президентские выборы 2020 года. По её мнению, в первую очередь Россия пытается «украсть секреты и подорвать демократию» в Соединённых Штатах.

«Мы знаем, что Россия не оставляет своих усилий и что другие иностранные силы без колебаний готовы воспользоваться возможностями для вмешательства в наши выборы и демократические процессы»,— говорится в заявлении Файнстайн, опубликованном на её официальном сайте.

Политик также сослалась на слова директора ФБР Кристофера Рэя, который заявил об «адаптации и активизации» России. По его мнению, «вмешательство» Москвы в выборы 2018 года в конгресс было лишь «генеральной репетицией грандиозного шоу, запланированного на 2020 год».

Кроме того, демократы намерены продвигать свою «антитрамповскую» кампанию и посредством телевизионной рекламы. К примеру, ролик, призывающий к импичменту президента Дональда Трампа, будет строиться на свидетельских показаниях бывшего специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

«По прошествии считаных дней после выступлений Роберта Мюллера перед двумя комитетами конгресса касательно его расследования по делу Трампа и России на каналах CNN и MSNBC будет транслироваться рекламный ролик под названием «Что сказал Мюллер», созданный при поддержке группы Need to Impeach («Необходим импичмент». — RT), основанной миллиардером и кандидатом в президенты от Демократической партии Томом Стайером», — говорится в сообщении.

Член палаты представителей США демократ Элиот Энгель

Reuters

© Joshua Roberts

Как отмечает Синельников-Оришак, очередной призыв демократов объявить Трампу импичмент «безумен и несерьёзен», поскольку эта процедура крайне громоздкая и сложная.

«Демократы могут призывать к подобного рода мере только для того, чтобы ещё больше раскачать медийное поле в нужном для них ключе, поддержать негативный фон в СМИ о Трампе. Однако ещё ни один американский президент не ушёл в отставку вследствие отрешения от должности. Действующий глава Белого дома пробудет на своём посту до 2020 года», — спрогнозировал аналитик.

По словам Синельникова-Оришака, тема «российского вмешательства» не уйдёт из повестки демократов, а лишь видоизменится, и основные события на этом поле развернутся в начале следующего года.

«Возможно, будет предпринята попытка возобновления дела о «российском вмешательстве», но уже через Верховный суд. Кроме того, развернётся новая история — Трампа будут ещё активнее обвинять в препятствовании американскому правосудию. К тому же демократы будут постоянно заострять внимание на том, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы 2020 года», — сказал эксперт.

По мнению Андрея Сидорова, Элиот Энгель, выдвинувший инициативу об импичменте президента США, «очень жёстко настроен» против Трампа.

«Это человек, который с завидным упорством уже с марта 2017 года подаёт петиции в палату представителей США о необходимости объявления импичмента главе Белого дома», — пояснил аналитик.

При этом Сидоров полагает, что демократы будут и дальше пытаться дискредитировать президента США, в том числе и в рамках темы «российского вмешательства».

«Тут представители Демпартии продолжат использовать приёмы ниже пояса и всевозможные средства давления», — подчеркнул эксперт.

Между тем «очевидные промахи демократов по антироссийскому курсу» дадут возможность Трампу говорить о несостоятельности будущих обвинений в его адрес, считает Сидоров.

«В этом смысле Трамп станет более свободен, это укрепит его позиции перед президентскими выборами 2020 года, даст ему определённые преимущества в предвыборной гонке. Глава Белого дома будет говорить, что не смог осуществить ряд обещаний электорату, поскольку ему помешали демократы», — заключил аналитик.