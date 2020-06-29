«Очевидный фейк»: зачем в СМИ разжигается истерия вокруг «заказанных Россией убийств» военных США в Афганистане

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф отверг обвинения, выдвинутые в отношении Дональда Трампа американскими СМИ. По версии издания The New York Times, Трамп знал о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных. Сам президент США прямо назвал эту публикацию фейком. По мнению политика, анонимного источника, на который ссылаются журналисты, просто не существует. Тем не менее политический соперник Трампа Джо Байден уже успел обвинить президента в «предательстве» американских военных. По мнению экспертов, кампания, в рамках которой России приписываются фейки, носит провокационный характер и имеет явно выраженную политическую подоплёку.

Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в заведомой лжи, написав в Twitter, что авторы материала о якобы причастности России к атакам афганских талибов на американских военнослужащих вряд ли могут предоставить какие-то доказательства правдивости публикации.

«Распространители фейковых новостей из The New York Times должны раскрыть свой «анонимный источник». Но они не могут, потому что этого «человека», похоже, вообще не существует!» — заявил американский президент.

The Fake News @ nytimes must reveal its “anonymous” source. Bet they can’t do it, this “person” probably does not even exist! https://t.co/pdg4AjybOG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Ранее глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг сообщения американских СМИ.

«Я подтвердил, что ни президент США, ни вице-президент не информировались о разведданных, на которые ссылается в своём вчерашнем материале газета The New York Times», — говорилось в официальном Twitter главы разведывательной службы.

Statement by DNI Ratcliffe: "I have confirmed that neither the President nor the Vice President were ever briefed on any intelligence alleged by the New York Times in its reporting yesterday." (1/2) — Office of the DNI (@ODNIgov) June 28, 2020

Глава разведслужбы уточнил, что опубликованное Белым домом заявление, в котором отрицается проведение информационного совещания о сотрудничестве России с талибами, правдиво.

«Информация из материала The New York Times и последовавшие новостные сообщения о якобы проведении подобного брифинга недостоверны», — подчеркнул глава Нацразведки.

Накануне с критикой издания The New York Times, опубликовавшего ранее материал о якобы сотрудничестве России с движением «Талибан», выступил бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл (сейчас занимает пост специального представителя президента США по диалогу между Сербией и Косовом. — RT).

Отвечая на вопрос конгрессмена-демократа Теда Лиу, правдиво ли заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, что президент и вице-президент США не получали от него информации о причастности России к гибели американских военных в Афганистане, Гренелл заявил, что никогда не слышал о подобном.

«И то, как вы продолжаете политизировать разведданные, вызывает отвращение. Вы явно не понимаете, как происходит процесс подтверждения непроверенных разведывательных сведений. Утечка в СМИ неполной информации из анонимных источников представляет опасность, потому вам подобные манипулируют ею ради политической выгоды», — добавил Гренелл.

Отвечая на вопрос Лиу, почему Белый дом, вместо того чтобы отрицать саму историю о вознаграждении за убийство американских военнослужащих, говорит лишь, что администрация не получала такой информации, Гренелл акцентировал внимание на том, что все источники The New York Times были анонимными.

«И вот эти самые журналисты преподнесли нам враньё о сговоре с Россией, за которое вы всё ещё держитесь», — добавил он.

Анонимный подход

Напомним, поводом для обвинений России в «сговоре» с афганскими экстремистами стала недавняя публикация издания The New York Times. Со ссылкой на некие неназванные источники в американском разведсообществе издание заявило о причастности российской стороны к случаям гибели американских военнослужащих в Афганистане.

Как отмечается в материале The New York Times, Россия якобы предоставляла вознаграждение талибам за атаки на военнослужащих США и коалиции, действующей в Афганистане. По утверждению издания, такие сведения были получены американскими спецслужбами во время допросов захваченных «повстанцев».

Кроме того, авторы материала заявили, что информацию о якобы причастности Москвы к нападениям на американских военных спецслужбы передавали Белому дому, но никакой реакции со стороны администрации Трампа не последовало.

Reuters

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Москва отвергла прозвучавшие в американских СМИ обвинения, российский МИД назвал публикацию о связях российской стороны с талибами ложью.

«Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД отметили, что этот «незатейливый вброс» говорит о «низких интеллектуальных способностях» пропагандистов от американской разведки, и напомнили о провале афганской кампании США.

В «Талибане» также опровергли публикацию The New York Times.

Об отсутствии реальных доказательств и абсурдности обвинений в адрес Москвы говорят и эксперты, опрошенные RT.

«Приведённые в публикации The New York Times обвинения высосаны из пальца. Никаких важных подробностей не приведено. Например, каким образом Москва якобы осуществляет эту программу, какие обозначает цели и т. п.? И в целом в этой публикации напрочь отсутствует геополитическая логика: абсолютно неясно, зачем России могли потребоваться такие действия», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, статья производит впечатление надуманной и заказной, явно преследующей политические цели в контексте предвыборной кампании в США.

Похожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Заявления о том, что Москва якобы поощряла талибов атаковать американцев, являются очевидным фейком. Он нужен лишь для того, чтобы поддерживать миф о «российской угрозе», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Обвинения в «предательстве военных»

Ангажированная, по мнению экспертов, статья The New York Times уже обернулась негативными последствиями для российского посольства в США, поставив его сотрудников в потенциально опасное положение: российские дипломаты стали получать угрозы в свой адрес. Об этом дипломатическая миссия сообщила в Twitter, призвав СМИ прекратить публикацию фейковых и провокационных материалов.

Материал The New York Times также стал поводом для громких политических обвинений в самих США. Возможный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден поспешил обвинить оппонента в «предательстве» американских военных.

Джо Байден

Reuters

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«Всё его (Трампа. — RT) президентство — сплошной подарок для Путина, но это уже ни в какие ворота. Это предательство самого священного долга нашей страны по защите и оснащению наших военных, которых мы отправляем на опасное дело. Это предательство каждой американской семьи, в которой есть близкий человек, проходящий службу в Афганистане или где-либо ещё за рубежом», — заявил Байден во время дистанционной встречи с общественностью 27 июня.

Также Байден осудил Трампа за то, что, якобы располагая информацией, изложенной в материале The New York Times, тот всё равно стремился вернуть Россию в состав G7.

Как отметил Владимир Васильев, и редакция The New York Times, и подхвативший обвинения Байден преследуют одну цель — нанести политический ущерб Дональду Трампу.

«Это попытка ослабить поддержку Трампа в среде военных и ветеранов, потому что сейчас армейские круги и военно-промышленный комплекс симпатизируют ему. И такие обвинения стали серьёзным ударом по имиджу Трампа», — пояснил эксперт.

Опасный характер

Обвинение России в связях с «Талибаном» — не первая попытка приписать России сотрудничество с террористическими организациями, предпринимаемая американскими политиками и СМИ. Так, в декабре 2019 года комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, согласно которому госсекретарь должен решить, относится ли Россия к странам — спонсорам терроризма.

При этом в начале декабря 2019 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Госдеп на данном этапе не причисляет Россию к странам — спонсорам терроризма.

Дональд Трамп

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По мнению Владимира Васильева, одной из целей текущей кампании по приписыванию России связей с боевиками является разрушение российско-американского сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

«Такие публикации, как данная статья The New York Times, носят опасный и провокационный характер для международных отношений. Однако в первую очередь прозвучавшие обвинения призваны подорвать доверие избирателей к Трампу и внести диссонанс в его отношения с разведсообществом», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.