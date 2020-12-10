Очевидные знаки госпереворота в России: Хазин и Аверьянов указали на одни и те же даты

В России готовился государственный переворот на самом высоком уровне, который был предотвращён президентом Владимиром Путиным. К такому выводу пришли сразу два независимых эксперта с разрывом в полгода.

Первым на признаки попытки госпереворота, который был предотвращён, ещё в мае обратил внимание философ и писатель Виталий Аверьянов. Он указал на невероятно резкие изменения в составе правительства, которые произошли в начале этого года.

По словам эксперта, подобные действия совершенно не в духе Путина, так как он является "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". А то, что произошло в январе, явно не было похоже на плавные изменения.

"В декабре президент получил окончательные доказательства заговора, который плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - сказал Виталий Аверьянов в интервью изданию "Бизнес Online".

Спустя полгода к аналогичному заключению пришёл экономический эксперт Михаил Хазин. Он также обратил внимание на череду отставок, а также на ряд деталей, дополняющих картину произошедшего.

По его мнению, заявления в британских и американских изданиях касательно болезни президента России Владимира Путина были частью большой игры по выявлению предателей в окружении главы государства. Также немалую роль, по мнению экономиста, в предотвращении переворота сыграл глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Я считаю, что в апреле и мае была попытка госпереворота. Не буду называть тех, кто принимал участие в антипутинской схеме, но отмечу, что после награду получил Сергей Шойгу", - сказал Михаил Хазин в эфире "Первого русского".

Он добавил, что процесс зачистки власти всё ещё продолжается. Глава государства пытается избавиться от так называемого либерального экономического блока, в который входят глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов, а также глава Сбера Герман Греф и уже бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс.

В ноябре эксперт высказал мнение, что в течение ближайших трёх лет власть будет очищена от этих людей. А уже в декабре стало известно об отставке Чубайса с поста Роснано и глобальной реформе институтов развития.