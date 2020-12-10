|
Очевидные знаки госпереворота в России: Хазин и Аверьянов указали на одни и те же даты
10 декабря 2020, 22:05 • 159 • Политика
Сразу два эксперта увидели признаки попытки госпереворота в России, который был предотвращён Путиным и Шойгу. Ориентиром стали неожиданные отставки и награждения.
В России готовился государственный переворот на самом высоком уровне, который был предотвращён президентом Владимиром Путиным. К такому выводу пришли сразу два независимых эксперта с разрывом в полгода.
Первым на признаки попытки госпереворота, который был предотвращён, ещё в мае обратил внимание философ и писатель Виталий Аверьянов. Он указал на невероятно резкие изменения в составе правительства, которые произошли в начале этого года.
По словам эксперта, подобные действия совершенно не в духе Путина, так как он является "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". А то, что произошло в январе, явно не было похоже на плавные изменения.
Спустя полгода к аналогичному заключению пришёл экономический эксперт Михаил Хазин. Он также обратил внимание на череду отставок, а также на ряд деталей, дополняющих картину произошедшего.
По его мнению, заявления в британских и американских изданиях касательно болезни президента России Владимира Путина были частью большой игры по выявлению предателей в окружении главы государства. Также немалую роль, по мнению экономиста, в предотвращении переворота сыграл глава Минобороны Сергей Шойгу.
Он добавил, что процесс зачистки власти всё ещё продолжается. Глава государства пытается избавиться от так называемого либерального экономического блока, в который входят глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов, а также глава Сбера Герман Греф и уже бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс.
В ноябре эксперт высказал мнение, что в течение ближайших трёх лет власть будет очищена от этих людей. А уже в декабре стало известно об отставке Чубайса с поста Роснано и глобальной реформе институтов развития.
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2020, 03:40
|
06 декабря 2020, 11:45
|
07 декабря 2020, 05:10
|
03 декабря 2020, 23:15
|
04 декабря 2020, 09:15
|
08 декабря 2020, 13:15
|
05 декабря 2020, 17:25