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Очевидные знаки госпереворота в России: Хазин и Аверьянов указали на одни и те же даты

10 декабря 2020, 22:05  •  159 • Политика
Сразу два эксперта увидели признаки попытки госпереворота в России, который был предотвращён Путиным и Шойгу. Ориентиром стали неожиданные отставки и награждения.
В России готовился государственный переворот на самом высоком уровне, который был предотвращён президентом Владимиром Путиным. К такому выводу пришли сразу два независимых эксперта с разрывом в полгода.
Первым на признаки попытки госпереворота, который был предотвращён, ещё в мае обратил внимание философ и писатель Виталий Аверьянов. Он указал на невероятно резкие изменения в составе правительства, которые произошли в начале этого года.
По словам эксперта, подобные действия совершенно не в духе Путина, так как он является "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". А то, что произошло в январе, явно не было похоже на плавные изменения.
"В декабре президент получил окончательные доказательства заговора, который плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - сказал Виталий Аверьянов в интервью изданию "Бизнес Online".
Спустя полгода к аналогичному заключению пришёл экономический эксперт Михаил Хазин. Он также обратил внимание на череду отставок, а также на ряд деталей, дополняющих картину произошедшего.
По его мнению, заявления в британских и американских изданиях касательно болезни президента России Владимира Путина были частью большой игры по выявлению предателей в окружении главы государства. Также немалую роль, по мнению экономиста, в предотвращении переворота сыграл глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Я считаю, что в апреле и мае была попытка госпереворота. Не буду называть тех, кто принимал участие в антипутинской схеме, но отмечу, что после награду получил Сергей Шойгу", - сказал Михаил Хазин в эфире "Первого русского".
Он добавил, что процесс зачистки власти всё ещё продолжается. Глава государства пытается избавиться от так называемого либерального экономического блока, в который входят глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов, а также глава Сбера Герман Греф и уже бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс.
В ноябре эксперт высказал мнение, что в течение ближайших трёх лет власть будет очищена от этих людей. А уже в декабре стало известно об отставке Чубайса с поста Роснано и глобальной реформе институтов развития.
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