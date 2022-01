«Очевидные попытки затянуть обсуждение»: как развивается диалог России и США по гарантиям безопасности • 130 • В мире Россия с момента вручения США проекта договора по гарантиям безопасности видела со стороны Вашингтона лишь попытки затянуть обсуждение инициатив, заявили в МИД РФ. Кроме того, Белый дом и его союзники запустили информационную кампанию, чтобы представить Москву угрозой международной стабильности. В связи с этим в ведомстве назвали лицемерным заявление Госдепа США о том, что американские представители были в постоянном контакте с российскими и европейскими коллегами для урегулирования сложившейся ситуации. О согласии предоставить РФ письменный ответ на её предложения в Вашингтоне заявили лишь на днях. При этом, по данным американских СМИ, в Госдепе попросили Москву не публиковать документ после его получения. Эксперты не исключают, что готовящийся ответ США может стать основанием для начала конструктивного диалога. Legion-Media Власти США пытаются затянуть обсуждение российских инициатив о гарантиях безопасности после того, как получили от Москвы проект соответствующего договора. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ. «В период, прошедший с 15 декабря 2021 года, когда мы официально передали Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, с американской стороны мы видели в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых нами конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам», — говорится в сообщении ведомства. Вместо работы над конкретным ответом российской стороне Белый дом и его союзники развязали информационно-пропагандистскую кампанию против РФ с целью выставить её «агрессором» и «угрозой» международной стабильности, отметили в МИД. В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что заявления Госдепартамента о постоянных контактах американских представителей с российскими и европейскими коллегами в рамках «всеобъемлющих дипломатических усилий» по урегулированию ситуации звучат «лицемерно и неправдоподобно». «Укрепить чувство безопасности» Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США в течение недели представят России письменный ответ на её требования. «Мы изложим в письменном виде серьёзную озабоченность, которую мы, союзники и партнёры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем», — сказала Псаки на брифинге. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

По её словам, речь идёт о повышении прозрачности, снижении рисков, продвижении контроля над вооружениями и укреплении доверия. Она уточнила, что Вашингтон все свои действия координирует с союзниками и партнёрами. При этом пресс-секретарь в очередной раз отметила, что никаких обещаний по суверенитету Украины и её праву на членство в НАТО Соединённые Штаты давать не намерены. Псаки также заявила, что не считает, что ответ в письменном виде, который будет предоставлен России, каким-либо образом «может подорвать переговорную позицию США» или быть использован для её дискредитации. «Мы занимаемся тем, что рассматриваем, что возможно сделать на дипломатическом пути. Это не просто письменные ответы, как будто мы заполняем анкету. Мы также собираемся рассказать о том, что нас беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений, которые вы слышали от президента и госсекретаря Блинкена», — пояснила представитель Белого дома. Просьба Госдепа Несмотря на заявления Псаки о предполагаемых тезисах, которые войдут в ответ Соединённых Штатов, в Госдепартаменте скептически смотрят на перспективу его возможного обнародования. Должностные лица в ведомстве даже обратились к Москве с просьбой воздержаться от публикации документа, когда он поступит в её распоряжение. Об этом 21 января сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники. При этом в Госдепе подтвердили, что ответ Вашингтона будет включать предложения по вопросам безопасности. Сам же документ, по словам собеседников издания, призван продемонстрировать заинтересованность США в продолжении диалога с Россией. Причём в администрации Байдена рассчитывают, что готовящийся ответ попадёт прямиком на стол Владимиру Путину. Схожее предположение на условиях анонимности высказали и высокопоставленные госдеятели в беседе с другим американским изданием The New York Times. По их мнению, за требованием именно письменного ответа от США стоит желание президента РФ лично ознакомиться с конкретной позицией Соединённых Штатов. Госдеп США

Непростой диалог США обещали предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, а затем подтвердил Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым в Женеве. При этом госсекретарь заявил, что Вашингтон должен провести консультации со своими партнёрами и союзниками. Проект договора о гарантиях безопасности был обнародован в середине декабря. Документ состоит из восьми статей, которые включают в себя такие требования, как непроведение каких-либо мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, неиспользование территории других государств для подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, нерасширение НАТО на восток, отказ со стороны США создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не входящих в НАТО, отказ от развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также ядерного оружия вне национальной территории и ряд других. В Белом доме ранее выразили готовность обсуждать только неразмещение на Украине американских ракет, перспективы некоторых ракетных систем в Европе в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ограничение масштабов военных учений. Однако в МИД России 21 января подчеркнули, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Москвы будет иметь самые серьёзные последствия. В ведомстве также сообщили, что эта позиция была чётко доведена до Энтони Блинкена. Стратегический диалог Опрошенные RT эксперты считают, что ответ, который США представят России, скорее всего, будет формальностью, которая всё же даст основания для дальнейших переговоров. «Ответ США будет демагогический, как мы и привыкли. Очевидно, что много будет говориться об Украине и её праве самой определять, в каких альянсах она готова состоять, о защите военной поддержки украинской власти со стороны США, Британии и других стран. Помимо этого там могут быть подняты вопросы усиления военного сотрудничества России с Кубой и Венесуэлой. А это уже напрямую затрагивает интересы Вашингтона», — предположил политолог Малек Дудаков. Украинский военный

Китайская угроза. Поднебесная убивает себя сама? Он также усомнился, что США будут готовы пойти на какие-либо уступки по тем вопросам, которые они заранее объявили неприемлемыми. Эксперт также предположил, что США не заинтересованы в том, чтобы их ответ стал народным достоянием, поскольку опасаются, что таким образом может сузиться их поле для манёвра и отступление от обозначенных линий станет невозможным. В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Госдеп может выступать против публикации письменного ответа из-за того, что этот документ может быть использован во внутриполитической борьбе в самих США. «Америке предстоит провести промежуточные выборы в конгресс. При этом все помнят, как демократы использовали российско-американские отношения в качестве инструмента борьбы против Трампа в своё время. Поэтому нынешняя администрация хочет обезопасить себя от повторения подобной ситуации», — пояснил Блохин. Вместе с тем замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман не исключает, что ответ США может содержать определённый конструктив. «Велика вероятность, что США письменно подтвердят свою готовность договариваться по вопросам ядерного сдерживания и контроля над вооружениями в Европе. Возможно, предложат восстановить договоры по открытому небу и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также проявят инициативу по новым диалоговым механизмам, позволяющим РФ и НАТО осуществлять взаимное наблюдение за проведением учений», — рассказал Фельдман. По его мнению, сам факт того, что Соединённые Штаты планируют предоставить России письменный конфиденциальный ответ, внушает осторожный оптимизм. «Несмотря на объективно существующие противоречия, российско-американские переговоры продолжаются. Если сложить будущий ответ американцев и наши инициативы, то вполне может статься, что появится новый совместный проект соглашения, который на годы вперёд определит контуры глобальной безопасности», — подытожил аналитик.



