Очевидность преимущества российских С-400 над американскими Patriot и THAAD • 163 • Аналитика

Российский ЗРК С-400 пользуется заслуженным авторитетом в мире систем противовоздушной обороны. Об этом свидетельствует хотя бы факт покупки Турцией – страной-членом НАТО. С-400 превосходит американские аналоги по целому ряду показателей.







Есть несколько очевидных преимуществ С-400 над американскими зенитными ракетными комплексами. В первую очередь, речь идет о комплексах Patriot, которые часто сравнивают с С-400. Преимущества российского ЗРК над Patriot условно можно разделить на две группы – технические и финансовые.



К техническим преимуществам, по мнению ряда американских же военных экспертов, относятся дальность поражения целей ЗРК С-400, точность прицеливания, способность успешно противостоять применяемым противником стелс-технологиям с помощью сложных датчиков. Так, «Пэтриот» обладает малой дальностью и высотой перехвата цели – всего 20 и 7 км от объекта, защищаемого комплексом.



Поэтому приходится использовать целые батареи ЗРК, чтобы прикрыть объекты. У С-400 эти показатели в разы лучше - 400 километров по радиусу. Это означает, что российский ЗРК способен обеспечить защиту куда большего расстояния.



Радиолокационные системы, используемые в ЗРК С-400, также отличаются превосходными характеристиками. Применяемый радар кругового обзора с двухсторонней ФАР обнаруживает все виды летающих объектов на расстоянии до 600 км – самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. После опознания цели запускается один из пяти видов ракет, находящихся на вооружении С-400.





Каждая ракета предназначена для поражения цели на определенной высоте, она наводится на цель и посредством управления, и самостоятельно, не нуждаясь в подсветке радара сопровождения. Благодаря этому создается такая система противовоздушной обороны, которую специалисты называют эшелонированной. Стоит также отметить, что есть и нижний предел работы Patriot – 60 метров, тогда как С-400 сбивает мишени на расстоянии всего в 5 метров над уровнем земли.



С-400 сравнивают и с другой американской системой – THAAD. В свое время американцы усердно пытались перебить контракт на поставки С-400 для нужд Индии, однако индийские эксперты заявили: С-400 превосходит систему THAAD. Так, если последняя предназначена для борьбы лишь с баллистическими ракетами противника, то С-400 работает по любым воздушным целям. Кроме того, у THAAD лишь одна ракета, что говорится, на все случаи жизни.





Несмотря на внушительную высоту поражения целей, THAAD не может уничтожать цели на сравнительно небольшом расстоянии, то есть самолеты противника, крылатые ракеты. Но ведь именно эта задача является важнейшей для противовоздушной обороны многих стран, так как удары баллистических ракет маловероятны, а вот полеты вражеских истребителей и удары крылатыми ракетами – вполне. И если THAAD поражать аэродинамические цели не способна, то С-400 может, при определенных условиях, поразить и баллистическую ракету.



Многие страны мира, тем не менее, предпочитают С-400 не только благодаря превосходным техническим характеристикам, но и из-за ее низкой для такого качества финансовой стоимости. Эксперт Бирмингемского университета Ричард Коннолли считает, что именно фактор дешевизны во многом является определяющим в привлекательности российского зенитного ракетного комплекса.



Ведь если сравнивать стоимость систем ПВО, то С-400 обойдется в среднем в 500 млн долларов, а Patriot Pac-2 – в 2 млрд долларов. Если же говорить о стоимости THAAD, то она еще выше – 3 млрд долларов. Впрочем, представитель Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эндрю Хантер, пытаясь объяснить столь существенную разницу в стоимости, утверждает, что американские системы включают в цену еще и обслуживание. Российский ЗРК С-400 пользуется заслуженным авторитетом в мире систем противовоздушной обороны. Об этом свидетельствует хотя бы факт покупки Турцией – страной-членом НАТО. С-400 превосходит американские аналоги по целому ряду показателей.Есть несколько очевидных преимуществ С-400 над американскими зенитными ракетными комплексами. В первую очередь, речь идет о комплексах Patriot, которые часто сравнивают с С-400. Преимущества российского ЗРК над Patriot условно можно разделить на две группы – технические и финансовые.К техническим преимуществам, по мнению ряда американских же военных экспертов, относятся дальность поражения целей ЗРК С-400, точность прицеливания, способность успешно противостоять применяемым противником стелс-технологиям с помощью сложных датчиков. Так, «Пэтриот» обладает малой дальностью и высотой перехвата цели – всего 20 и 7 км от объекта, защищаемого комплексом.Поэтому приходится использовать целые батареи ЗРК, чтобы прикрыть объекты. У С-400 эти показатели в разы лучше - 400 километров по радиусу. Это означает, что российский ЗРК способен обеспечить защиту куда большего расстояния.Радиолокационные системы, используемые в ЗРК С-400, также отличаются превосходными характеристиками. Применяемый радар кругового обзора с двухсторонней ФАР обнаруживает все виды летающих объектов на расстоянии до 600 км – самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. После опознания цели запускается один из пяти видов ракет, находящихся на вооружении С-400.Каждая ракета предназначена для поражения цели на определенной высоте, она наводится на цель и посредством управления, и самостоятельно, не нуждаясь в подсветке радара сопровождения. Благодаря этому создается такая система противовоздушной обороны, которую специалисты называют эшелонированной. Стоит также отметить, что есть и нижний предел работы Patriot – 60 метров, тогда как С-400 сбивает мишени на расстоянии всего в 5 метров над уровнем земли.С-400 сравнивают и с другой американской системой – THAAD. В свое время американцы усердно пытались перебить контракт на поставки С-400 для нужд Индии, однако индийские эксперты заявили: С-400 превосходит систему THAAD. Так, если последняя предназначена для борьбы лишь с баллистическими ракетами противника, то С-400 работает по любым воздушным целям. Кроме того, у THAAD лишь одна ракета, что говорится, на все случаи жизни.Несмотря на внушительную высоту поражения целей, THAAD не может уничтожать цели на сравнительно небольшом расстоянии, то есть самолеты противника, крылатые ракеты. Но ведь именно эта задача является важнейшей для противовоздушной обороны многих стран, так как удары баллистических ракет маловероятны, а вот полеты вражеских истребителей и удары крылатыми ракетами – вполне. И если THAAD поражать аэродинамические цели не способна, то С-400 может, при определенных условиях, поразить и баллистическую ракету.Многие страны мира, тем не менее, предпочитают С-400 не только благодаря превосходным техническим характеристикам, но и из-за ее низкой для такого качества финансовой стоимости. Эксперт Бирмингемского университета Ричард Коннолли считает, что именно фактор дешевизны во многом является определяющим в привлекательности российского зенитного ракетного комплекса.Ведь если сравнивать стоимость систем ПВО, то С-400 обойдется в среднем в 500 млн долларов, а Patriot Pac-2 – в 2 млрд долларов. Если же говорить о стоимости THAAD, то она еще выше – 3 млрд долларов. Впрочем, представитель Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эндрю Хантер, пытаясь объяснить столь существенную разницу в стоимости, утверждает, что американские системы включают в цену еще и обслуживание. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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