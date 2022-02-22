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«Очевидное улучшение»: Попова сообщила о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в России

22 февраля 2022, 18:35  •  102 • В России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается чёткая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Она также отметила, что особенности распространения штамма «омикрон» позволяют смягчить некоторые противоэпидемические меры в стране. За минувшие сутки в России госпитализированы 17 294 человека с коронавирусной инфекцией и выявлено 135 172 новых случая COVID-19.
 
РИА Новости © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве отметила, что в России наблюдается чёткая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

«Это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%», — сказала она.

По её словам, 85% всех случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в 83 субъектах РФ за исключением столичных регионов. Снижение наблюдается в 51 из 85 регионов России, в Москве оно составило 45,5%, Московской области — 51%, в Санкт-Петербурге — 21% за прошедшую неделю. 

Попова добавила, что в 97% зарегистрированных в России случаев коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в форме ОРВИ.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Хочу обратиться сегодня к нашим гражданам с тем, что очевидное улучшение эпидситуации на сегодняшний день не является основанием для того, чтобы не продолжать прививочную кампанию или отказаться от тех мер, которые уже приняты и разработаны. Сегодня их нужно соблюдать неукоснительно», — подчеркнула она.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора отметила, что особенности распространения штамма «омикрон» позволяют смягчить некоторые противоэпидемические меры в России.

«Мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации,  которая связана с вариантом «омикрон», — пояснила Попова.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 294 человека с коронавирусной инфекцией — показатель увеличился по сравнению с предшествующими сутками на 95,7%.

Всего за минувшие 24 часа в стране было выявлено 135 172 новых случая COVID-19, из них наибольшее число — в Санкт-Петербурге (6575), Красноярском крае (5650), Новосибирской области (5128). В Москве суточный прирост инфицированных COVID-19 составил 4250.

Полностью выздоровели за это время 164 293 пациента, 796 человек скончались.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 15 657 928.  

По данным московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в столице госпитализировали 646 пациентов с COVID-19.

«На ИВЛ находятся 499 человек», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что борьба с распространением коронавируса продолжается по всей России, а эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона. По его словам, в стране по-«прежнему много заболевших». Глава кабмина добавил, что основным циркулирующим штаммом в России является «омикрон», и эксперты допускают появление новых мутаций.

«Не стоит думать, что COVID-19 окончательно побеждён. Последствия болезни могут быть самыми серьёзными. Поэтому уже сейчас надо принимать меры. Лучший способ — это пройти вакцинацию, а если пришло время, то сделать и повторную прививку», — подчеркнул Мишустин.

Он также сообщил, что правительство дополнительно направит почти 3,5 млрд рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах.

«Все они так же, как и гражданский медперсонал, — сегодня на передовой борьбы с инфекцией. Оказывая помощь заболевшим ковидом, зачастую рискуют собственным здоровьем», — заметил Мишустин.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось за неделю на 22%, при этом в 14 регионах количество заболевших ещё растёт.

«Количество наблюдаемых пациентов выше, чем это было в четвертую волну», — отметил он.

Министр уточнил, что в российских больницах остаются порядка 188 тыс. человек с коронавирусом, большинство из них составляют пожилые люди — 65%.

«Абсолютное большинство среди них не вакцинированы», — подчеркнул Мурашко.

По его словам, почти 19 тыс. пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Помимо этого, Мурашко рассказал, что Минздрав завершил работу над новой версией методических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в РФ для лечения пациентов с коронавирусом. 

Тем временем Минздрав Казахстана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В РФПИ подчеркнули, что Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение «Спутника М».

В фонде отметили, что в отличие от препаратов зарубежных производителей, использующих для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, «Спутник М» был адаптирован специально для подростков.

«Спутник М» — это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине «Спутник V», основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Регистрация «Спутник М» в России была проведена после успешных клинических испытаний вакцины», — подчеркнули в фонде.

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