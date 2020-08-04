Очевидец после взрыва в Бейруте: Центр города разгромлен

Очевидец произошедшего в Бейруте ЧП рассказал российским журналистам, что произошло в ливанской столице. Корреспондент "Аль Манара" Ахмад Хаджи Али в эфире "России 24", сославшись на официальные заявления, которые поступают в эти минуты, сообщил, что взрыв произошёл на складе пиротехники.

Эти данные ранее озвучивали и в Минздраве Ливана.

"Сообщили, что это взрыв склада пиротехники в порту Бейрута. Никакого теракта не подтверждается на это время. Но масштаб огромный - жертвы, раненые", - отмечает житель Ливана.

Он отметил, что огромной взрывной волной повреждён не только центр города, но и суда, стоявшие в порту и близ него.

При этом в СМИ уже появились иные версии произошедшего.

Телеканал "Аль-Хадас" допускает, что по порту Бейрута мог быть нанесен ракетный удар. Кроме того, появляются сведения в поддержку этой версии, мол, взорвалась не пиротехника, а иные взрывчатые вещества.

Отметим, что представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.

Тем временем известно, что в ливанской столице мобилизованы бригады медиков.

По предварительным данным, известно как минимум о десяти жертвах взрыва. Пострадавших насчитывают чуть ли не сотни. Точных сведений пока нет, однако губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд заявил, что масштабы разрушений напоминают последствия ядерного взрыва в Хиросиме.