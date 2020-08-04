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Очевидец после взрыва в Бейруте: Центр города разгромлен
04 августа 2020, 23:50 • 99 • В мире
Корреспондент "Аль Манара" Ахмад Хаджи Али рассказал, что масштаб случившегося взрыва в порту ливанской столицы огромен. Поскольку порт, где произошло ЧП, находится в центре города, то "сердце" Бейрута приняло на себя всю мощь удара.
Очевидец произошедшего в Бейруте ЧП рассказал российским журналистам, что произошло в ливанской столице. Корреспондент "Аль Манара" Ахмад Хаджи Али в эфире "России 24", сославшись на официальные заявления, которые поступают в эти минуты, сообщил, что взрыв произошёл на складе пиротехники.
Эти данные ранее озвучивали и в Минздраве Ливана.
"Сообщили, что это взрыв склада пиротехники в порту Бейрута. Никакого теракта не подтверждается на это время. Но масштаб огромный - жертвы, раненые", - отмечает житель Ливана.
Он отметил, что огромной взрывной волной повреждён не только центр города, но и суда, стоявшие в порту и близ него.
При этом в СМИ уже появились иные версии произошедшего.
Телеканал "Аль-Хадас" допускает, что по порту Бейрута мог быть нанесен ракетный удар. Кроме того, появляются сведения в поддержку этой версии, мол, взорвалась не пиротехника, а иные взрывчатые вещества.
Отметим, что представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.
Тем временем известно, что в ливанской столице мобилизованы бригады медиков.
По предварительным данным, известно как минимум о десяти жертвах взрыва. Пострадавших насчитывают чуть ли не сотни. Точных сведений пока нет, однако губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд заявил, что масштабы разрушений напоминают последствия ядерного взрыва в Хиросиме.
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