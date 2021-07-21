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Очередные "шашни" США и Украины оценил эксперт: "Слово "задолбали" подойдёт?"

21 июля 2021, 14:25  •  352 • Политика
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил очередные интриги между США и Украиной в отношении "Северного потока - 2". Эксперт отреагировал коротко, но эмоционально: "Слово "задолбали" подойдёт?"
Американское изданиt Politico слило информацию о том, что администрация США якобы попросила Украину воздержаться от критики соглашения Америки с Германией по "Северному потоку - 2". На вопрос, о чём может говорить такое заявление, ответил Царьграду замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Вначале эксперт планировал прокомментировать новость кратко, но ёмко: "Слово "задолбали" подойдёт в качестве ответа?"
Мы попросили эксперта чуть расширить комментарий и дать пояснение. На это Фролов заявил, что ситуация складывается вполне очевидная: США решили переключиться с санкционного давления на вполне ожидаемое давление чужими руками. Например, с помощью Польши они будут ограничивать возможность загрузки "Северного потока - 2" при его эксплуатации.
Эксперт напомнил о решении суда, по которому Польша в отношении Газпрома вынуждена была ограничить загрузку газопровода OPAL на 50 процентов. Это решение, по сути, ударило и по технической возможности загрузки "Северного потока - 2", пояснил специалист, поскольку был создан судебный прецедент.
Я при этом не утверждаю, что всё, всё пропало, всё плохо, потому что и в этой ситуации есть ряд возможностей загрузить и первый "Северный поток" на сто процентов, и второй "Северный поток" на сто процентов - после того, как он будет введён в эксплуатацию,
- уточнил наш собеседник.
Однако противостояние Польши в судебных органах на этом не закончится, предупредил Александр Фролов. "Польскими руками США будут этому проекту подгаживать", - уверен эксперт.

Украина же, по его мнению, сейчас пытается обострить положение дел:
Руководство Украины традиционного немного не понимает сложившуюся ситуацию и свою роль в происходящем, пытается играть роль более важную. Оно пытается на фоне этих принятых со стороны США решений вклиниться в разговор "больших дядей" и получить что-нибудь, какую-нибудь компенсацию, какие-нибудь гарантии и так далее.
"Их вежливо пока что просят не лезть, потому что их вопрос решается, - добавил специалист, - да, без их участия, но, друзья мои, вы же сами этого хотели, чтобы взрослые дяди встречались и всё за вас решали. Вот взрослые дяди и тёти встречаются и решают".

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