Очередные пряники от Порошенко…

Зеленский, давая интервью австрийскому изданию, так раздухарился, что неожиданно заявил — его партия «Слуга народа» обязательно победит в местных выборах, которые пройдут 25 октября на территории Украины. Глупый и недальновидный шоумен даже на минуточку не представляет себе, что такое местные выборы. Ведь на трон президенства Украины он попал благодаря своим резким заявлениям и усталостью украинского общества от войны и нищеты. А правильная агитация, которая была проведена совсем не Зеленским, а другими людьми, очень помогла стать ему президентом.Падающий и стремящийся к нулю рейтинг шестого украинского президента говорит совсем об обратном. Если взять Львовскую область и многие регионы западной Украины или стольный град Киев, то лидирует сегодня совсем не провластная партия Зеленского, а совершенно другая – «Европейская солидарность» Порошенко.В течении последнего года Порошенко собирал ресурсы и силы для нового раунда политической борьбы. Он постоянно появлялся в эфирах популярных на Украине телевизионных шоу, каждый раз все с новой силой обрушиваясь на действующую власть. А за последнее время Порошенко заметно похудел и вероятно набрался сил. Его финансовое положение тоже значительно упрочилось и он снова в списках миллиардеров. А короткая память украинского электората сыграла ему на руку… Еще полтора года назад украинское общество голосовало против него, а сегодня Порошенко выглядит достаточно уверенным политиком и активно использует националистическую риторику.Украинцы очень много ждали от нового президента Зеленского, однако никаких кардинальных изменений в стране так и не произошло. Уровень жизни населения еще больше снизился, тарифы на коммунальные услуги по-прежнему велики и продолжают свой рост. Деятельность офиса президента Зеленского и его далеко не умной команды постоянно критикуется.Теперь украинский народ остыл и его уже мало интересует персона Порошенко как узника, все смотрят на дела самого Зеленского, а дела совсем плохи…А Порошенко, зная какие проколы совершает Зеленский и как возмущены многие нацменьшинства Украины, например, законом об образовании и языках, которые не без его помощи сегодня уже работают на Украине, неожиданно дает обещание помочь им и заявляет, что будет отстаивать их права… Переобулся в полете, но Порошенко в отличии от Зеленского политик, и то, чего не понимает Зеленский и его дибелкувата команда, Порошенко видит насквозь.Ну а всепрощающий и с памятью бабочки украинский народ снова слушает одни басни раскрыв рот… Выборчи грабли уже не забава на Украине, а суровая реальность…