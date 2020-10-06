Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
Главная / Украина

Очередные пряники от Порошенко…

06 октября 2020, 17:05  •  26 • Украина

Зеленский, давая интервью австрийскому изданию, так раздухарился, что неожиданно заявил — его партия «Слуга народа» обязательно победит в местных выборах, которые пройдут 25 октября на территории Украины. Глупый и недальновидный шоумен даже на минуточку не представляет себе, что такое местные выборы. Ведь на трон президенства Украины он попал благодаря своим резким заявлениям и усталостью украинского общества от войны и нищеты. А правильная агитация, которая была проведена совсем не Зеленским, а другими людьми, очень помогла стать ему президентом.

Падающий и стремящийся к нулю рейтинг шестого украинского президента говорит совсем об обратном. Если взять Львовскую область и многие регионы западной Украины или стольный град Киев, то лидирует сегодня совсем не провластная партия Зеленского, а совершенно другая – «Европейская солидарность» Порошенко.

В течении последнего года Порошенко собирал ресурсы и силы для нового раунда политической борьбы. Он постоянно появлялся в эфирах популярных на Украине телевизионных шоу, каждый раз все с новой силой обрушиваясь на действующую власть. А за последнее время Порошенко заметно похудел и вероятно набрался сил. Его финансовое положение тоже значительно упрочилось и он снова в списках миллиардеров. А короткая память украинского электората сыграла ему на руку… Еще полтора года назад украинское общество голосовало против него, а сегодня Порошенко выглядит достаточно уверенным политиком и активно использует националистическую риторику.

Украинцы очень много ждали от нового президента Зеленского, однако никаких кардинальных изменений в стране так и не произошло. Уровень жизни населения еще больше снизился, тарифы на коммунальные услуги по-прежнему велики и продолжают свой рост. Деятельность офиса президента Зеленского и его далеко не умной команды постоянно критикуется.

Теперь украинский народ остыл и его уже мало интересует персона Порошенко как узника, все смотрят на дела самого Зеленского, а дела совсем плохи…

А Порошенко, зная какие проколы совершает Зеленский и как возмущены многие нацменьшинства Украины, например, законом об образовании и языках, которые не без его помощи сегодня уже работают на Украине, неожиданно дает обещание помочь им и заявляет, что будет отстаивать их права… Переобулся в полете, но Порошенко в отличии от Зеленского политик, и то, чего не понимает Зеленский и его дибелкувата команда, Порошенко видит насквозь.

Ну а всепрощающий и с памятью бабочки украинский народ снова слушает одни басни раскрыв рот… Выборчи грабли уже не забава на Украине, а суровая реальность…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
05 октября 2020, 20:00
У Тягнибока хвалятся, как нагнули всех трусливых представителей Юго-Востока
05 октября 2020, 20:00
Как говорится, "режут по живому"?
06 октября 2020, 07:55
«Эту страну рвет, скоро её не будет, но мы снимемся в кино» – Куликов
06 октября 2020, 07:55
Климкин: Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения
06 октября 2020, 13:25
Согласно социологическим выкладкам, «слуги народа» не смогут победить ни в одном областном центре
06 октября 2020, 15:15
В новые главы президентской администрации прочат Сергея Трофимова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.