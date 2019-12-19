Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вы же порядочный?" Путин дал добро на выходной 31 декабря и пошутил о...
"У НАС в стране есть СВОБОДА!" Соловьев ПОСТАВИЛ НА МЕСТО украинского ...
«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах...
Землю – африканцам. Заводы – китайцам. Дивчинам - безвиз (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Очередные переговоры Кишинёва и Тирасполя зашли в тупик

19 декабря 2019, 20:24  •  70 • Украина
В Кишинёве состоялась ещё одна попытка подписания Братиславского протокола
16 декабря политические представители Приднестровья и Молдавии встретились в Кишинёве в офисе Миссии ОБСЕ, это была первая встреча главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и нового вице-премьера Молдавии по вопросам реинтеграции Александра Фленкя.
Переговоры длились более шести часов, однако не увенчались видимым успехом – документ подписан не был.
Напомним, так называемый Братиславский протокол – это итоговый документ встречи в Братиславе, которая состоялась в формате «5+2» ещё 10 октября. Тогда молдавская сторона отказалась подписывать итоговый документ встречи. Позже представители ОБСЕ предложили компромиссный вариант протокола, который собирались подписать в ноябре на Баварской конференции – и снова представители Кишинёва отказались его ратифицировать. Теперь же, пока не подписан этот документ, стороны не могут перейти к новой повестке дня.
«Мы обсуждали параметры возможного подписания Братиславского протокола. Отмечу, что международные партнёры, посредники в лице ОБСЕ, РФ, Украины и наблюдатели хотели бы видеть результат этой работы. Приднестровье, как вы знаете, тоже согласилось с формулировкой, которая была предложена в Братиславе, и соответственно мы искали возможные варианты, которые бы отразили объективную реальность»,
– прокомментировал журналистам итоги встречи Игнатьев.
По его словам, он не удовлетворён итогами переговоров, однако стороны договорились встретиться ещё раз до конца этого года, предположительно, 23 декабря в Тирасполе. Глава МИД ПМР настроен «искать определённый компромисс и возможности для реализации хотя бы одного из ста шансов».
Виталий Игнатьев отметил, что главными вопросами, требующими безотлагательного решения, остаются проблема с блокированием банковских счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы и импорт в Республику медикаментов, которому препятствует Кишинёв. Эти вопросы поднимаются на каждой встрече сторон, эти вопросы пытались решить и с привлечением представителей ОБСЕ, однако молдавская сторона просто отказывается от принятия каких-либо решений.
Но Игнатьев уверен – с помощью представителей ОБСЕ все эти вопросы будут решены, тем более что в ближайшее время состоятся совещания руководителей промышленных предприятий Приднестровья и представителей молдавских банков при участии международных экспертов.
«Я надеюсь, что эти совещания придадут импульс в решении данного вопроса и, возможно, в самое ближайшее время мы увидим более конкретную позицию Кишинёва»,
– надеется Виталий Игнатьев.
Что касается подписания Братиславского протокола, глава МИД ПМР заявил, что приднестровская сторона готова подписать этот документ, как и месяц назад.
«Мы готовы подписать документ, который указывает, какие проблемы мы конкретно обсуждали и по каким проблемам мы хотим видеть динамику движения вперед. Пока молдавская сторона не готова подписать братиславский протокол в предложенных параметрах. Может быть, Кишинёву не хочется подписывать документ. Об этом мы узнаем в ближайшее время. Год заканчивается, и словацкое председательство заканчивает свою работу. Нам и международным партнёрам хотелось бы иметь конкретный документ с конкретными результатами работы»,
– заключил Виталий Игнатьев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 13:39
Путин заявил, что считает некорректным давать характеристики Зеленскому
19 декабря 2019, 05:24
Контактная группа по Донбассу не смогла решить ни одну из поставленных в Париже задач
19 декабря 2019, 16:54
Опрос показал отношение украинцев к конфликту в Донбассе
19 декабря 2019, 20:09
Глава МИД Украины обсудит с Маасом итоги нормандского саммита
19 декабря 2019, 15:11
Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений
19 декабря 2019, 16:54
Зеленский назначил нового посла Украины в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «П...
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе Росси...
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Telegram. Обзор)
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов — о судьбе проекта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.