Очередные переговоры Кишинёва и Тирасполя зашли в тупик

В Кишинёве состоялась ещё одна попытка подписания Братиславского протокола

16 декабря политические представители Приднестровья и Молдавии встретились в Кишинёве в офисе Миссии ОБСЕ, это была первая встреча главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и нового вице-премьера Молдавии по вопросам реинтеграции Александра Фленкя.

Переговоры длились более шести часов, однако не увенчались видимым успехом – документ подписан не был.

Напомним, так называемый Братиславский протокол – это итоговый документ встречи в Братиславе, которая состоялась в формате «5+2» ещё 10 октября. Тогда молдавская сторона отказалась подписывать итоговый документ встречи. Позже представители ОБСЕ предложили компромиссный вариант протокола, который собирались подписать в ноябре на Баварской конференции – и снова представители Кишинёва отказались его ратифицировать. Теперь же, пока не подписан этот документ, стороны не могут перейти к новой повестке дня.

«Мы обсуждали параметры возможного подписания Братиславского протокола. Отмечу, что международные партнёры, посредники в лице ОБСЕ, РФ, Украины и наблюдатели хотели бы видеть результат этой работы. Приднестровье, как вы знаете, тоже согласилось с формулировкой, которая была предложена в Братиславе, и соответственно мы искали возможные варианты, которые бы отразили объективную реальность»,

– прокомментировал журналистам итоги встречи Игнатьев.

По его словам, он не удовлетворён итогами переговоров, однако стороны договорились встретиться ещё раз до конца этого года, предположительно, 23 декабря в Тирасполе. Глава МИД ПМР настроен «искать определённый компромисс и возможности для реализации хотя бы одного из ста шансов».

Виталий Игнатьев отметил, что главными вопросами, требующими безотлагательного решения, остаются проблема с блокированием банковских счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы и импорт в Республику медикаментов, которому препятствует Кишинёв. Эти вопросы поднимаются на каждой встрече сторон, эти вопросы пытались решить и с привлечением представителей ОБСЕ, однако молдавская сторона просто отказывается от принятия каких-либо решений.

Но Игнатьев уверен – с помощью представителей ОБСЕ все эти вопросы будут решены, тем более что в ближайшее время состоятся совещания руководителей промышленных предприятий Приднестровья и представителей молдавских банков при участии международных экспертов.

«Я надеюсь, что эти совещания придадут импульс в решении данного вопроса и, возможно, в самое ближайшее время мы увидим более конкретную позицию Кишинёва»,

– надеется Виталий Игнатьев.

Что касается подписания Братиславского протокола, глава МИД ПМР заявил, что приднестровская сторона готова подписать этот документ, как и месяц назад.

«Мы готовы подписать документ, который указывает, какие проблемы мы конкретно обсуждали и по каким проблемам мы хотим видеть динамику движения вперед. Пока молдавская сторона не готова подписать братиславский протокол в предложенных параметрах. Может быть, Кишинёву не хочется подписывать документ. Об этом мы узнаем в ближайшее время. Год заканчивается, и словацкое председательство заканчивает свою работу. Нам и международным партнёрам хотелось бы иметь конкретный документ с конкретными результатами работы»,

– заключил Виталий Игнатьев.