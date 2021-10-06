«Очередные голословные обвинения»: в России ответили на заявление Госдепа США по ситуации вокруг Навального

В посольстве России назвали голословными обвинения со стороны Госдепа США по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным, произошедшего в августе 2020 года. Российские дипломаты отметили, что это дело с первых же часов развивается на фоне «агрессивной пропагандисткой кампании», центральным тезисом которой является ничем не подтверждённое заявление об «отравлении» блогера. Кроме того, в дипмиссии напомнили, что РФ уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, что было задокументировано ОЗХО в 2017 году. При этом в Совфеде указали, что США по-прежнему обладают арсеналом химоружия и даже проводят связанные с ним исследования. 5 октября 45 стран во главе с США передали России в ОЗХО вопросы по делу Навального.

Обвинения со стороны Государственного департамента США о ситуации вокруг Алексея Навального являются голословными. Такое заявление сделало посольство России в Вашингтоне, комментируя сообщение о том, что Соединённые Штаты и ещё 44 страны передали российской делегации в ОЗХО вопросы по инциденту, который произошёл с блогером в августе 2020 года.

«Обратили внимание на очередные голословные обвинения американского внешнеполитического ведомства, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химического оружия. Так называемое дело Алексея Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ничем не подтверждённое утверждение об «отравлении» блогера», — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что Россия привержена обязательствам в рамках Конвенции по запрещению химического оружия — в 2017 году были уничтожены все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО.

«В свою очередь, США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», — констатировали в посольстве РФ.

Вечером 5 октября Госдеп опубликовал сообщение, в котором говорится, что США и ещё 44 страны передали РФ «вопросы, касающиеся отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя в беседе с RT позицию Запада по вопросу Навального, указал, что вопросы по «отравлению» блогера нужно в первую очередь адресовать западным странам.

«Фактически они не оставляют этой темы на любом межгосударственном мероприятии, с участием России и стран Европы. По «отравлению» Навального, я думаю, прежде всего вопросы нужно задавать Соединённым Штатам и их ближайшим союзникам. Задавать нам эти вопросы не следует, потому что нам ситуация с Навальным понятна. Они устроили эту провокацию, чтобы ухудшить отношения с Россией. И просто стараются поддерживать эту тему на уровне международного внимания», — сказал он.

Говоря о химоружии, сенатор подчеркнул, что Россия своё уничтожила, а США — нет. К тому же он указал, что США, как и Великобритания, проводят исследования по теме химического оружия.

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Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин также подчеркнул, что все официальные данные говорят, что у России уже на протяжении нескольких лет нет каких-либо арсеналов химоружия.

«По-русски это называется «наводить тень на плетень». Мы уничтожили свои запасы химоружия, как бы сейчас ни пытались наши так называемые западные партнёры поставить в вину какие-то там «Новички». А США (и думаю, что не только они) свои арсеналы химоружия заморозили. Я вполне допускаю, что они приостановили их выпуск, потому что всё-таки любое производство оружия, в том числе и химического, может быть засечено. Но для того, чтобы сейчас сделать себе алиби надо постоянно говорить, что в России такого рода оружие продолжает существовать и применяется «кровавым режимом», — пояснил собеседник RT.

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Напомним, состояние Навального резко ухудшилось на борту самолёта, который 20 августа 2020 года направлялся из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где блогер был госпитализирован. Позднее его отправили в немецкую клинику «Шарите».

2 сентября власти ФРГ сообщили, что лаборатория Вооружённых сил Германии обнаружила в организме Навального нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Генпрокуратура РФ запросила у немецкой стороны биоматериалы блогера для собственного исследования, но их так и не предоставили.

В октябре 2020 года Евросоюз ввёл санкции против ряда российских граждан и организаций. Под рестрикции, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

В марте 2021 года собственные рестрикции ввели Соединённые Штаты. В список Вашингтона попали семь российских должностных лиц высокого ранга и ряд организаций. Среди них — Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, а также 27-й Научный центр Минобороны и ГосНИИОХТ.

В том же месяце Дмитрий Песков отмечал, что Россия много лет назад верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории, полностью выполнив положение КЗХО. Официальный представитель Кремля называл обвинения со стороны США о якобы нарушении КЗХО «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

В августе МИД России в своём комментарии в связи с годовщиной «дела Навального» подчеркнул, что Германия не представила «никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений» в адрес России.