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Очередной звонок в Россию. В Белоруссии сообщили о разговоре Лукашенко и Путина
29 ноября 2021, 21:55 • 141 • Политика
Журналисты отмечают, что за последний месяц это уже четвёртый контакт двух лидеров.
Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор. В белорусском телеграм-канале "Пул Первого" говорится, что Владимир Путин и Александр Лукашенко переговорили вечером 29 ноября.
"Речь шла о ситуации вокруг Беларуси и России. А также о графике совместной работы и предстоящих встреч", - уточняется в сообщении.
В Кремле на сообщения из Минска уточнили, что лидеры двух стран обсудили вопросы по обстановке на белорусско-польской границе. Сейчас на рубежах собрались сотни мигрантов, намеревающихся прорваться в благополучные страны ЕС. В Прибалтике и Польше недовольны обстановкой и усилили границы военными.
По наблюдениям журналистов, это уже четвёртый за месяц контакт глав Белоруссии и России. До этого политики обсуждали ситуацию с мигрантами 9, 16 и 19 ноября.
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