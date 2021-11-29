Очередной звонок в Россию. В Белоруссии сообщили о разговоре Лукашенко и Путина

Журналисты отмечают, что за последний месяц это уже четвёртый контакт двух лидеров.

Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор. В белорусском телеграм-канале "Пул Первого" говорится, что Владимир Путин и Александр Лукашенко переговорили вечером 29 ноября.

"Речь шла о ситуации вокруг Беларуси и России. А также о графике совместной работы и предстоящих встреч", - уточняется в сообщении.

В Кремле на сообщения из Минска уточнили, что лидеры двух стран обсудили вопросы по обстановке на белорусско-польской границе. Сейчас на рубежах собрались сотни мигрантов, намеревающихся прорваться в благополучные страны ЕС. В Прибалтике и Польше недовольны обстановкой и усилили границы военными.

По наблюдениям журналистов, это уже четвёртый за месяц контакт глав Белоруссии и России. До этого политики обсуждали ситуацию с мигрантами 9, 16 и 19 ноября.