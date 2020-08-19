Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?

Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главе республики из Кремля сообщили, о чём шла речь в переговорах Путина с европейскими политиками. Ранее с Путиным по белорусскому вопросу разговаривали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщает агентство БелТА, в беседе с Лукашенко Путин рассказал ему о проведённых разговорах.

Напомним, что также обсудить с Москвой ситуацию в Белоруссии вызвался и американский лидер Дональд Трамп. По его словам, для этого, правда, необходимо подходящее время. Впрочем, он не преминул заметить, что проходящие в республике акции были мирными.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа в стране происходили массовые акции протеста. Часть рабочих объявила о забастовках на предприятиях.

Отметим, что на выборах 80% голосов получил Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с таким подсчётом.