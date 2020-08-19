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Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?

19 августа 2020, 00:15  •  72 • Политика
Во вторник, 18 августа, президенты России и Белоруссии вновь провели телефонный разговор. Сообщается, что Владимир Путин информировал коллегу о своих переговорах ранее с представителями ЕС.
Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главе республики из Кремля сообщили, о чём шла речь в переговорах Путина с европейскими политиками. Ранее с Путиным по белорусскому вопросу разговаривали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель.
Как сообщает агентство БелТА, в беседе с Лукашенко Путин рассказал ему о проведённых разговорах.
Напомним, что также обсудить с Москвой ситуацию в Белоруссии вызвался и американский лидер Дональд Трамп. По его словам, для этого, правда, необходимо подходящее время. Впрочем, он не преминул заметить, что проходящие в республике акции были мирными.
После президентских выборов в Белоруссии 9 августа в стране происходили массовые акции протеста. Часть рабочих объявила о забастовках на предприятиях.
Отметим, что на выборах 80% голосов получил Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с таким подсчётом.

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