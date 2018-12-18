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"Очередной виток глупости": В Крыму отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации Крыма"

18 декабря 2018, 13:09  •  160 • В России

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акватории Азовского и Черного морей, предложенную Украиной.

Конечно, осудили и строительство Крымского моста, а республику назвали «временно оккупированной территорией».

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал это «очередным витком глупости». Ведь идти на поводу у Украины - это бесполезное занятие.

Глава республики заверил, что сейчас Крыму ничего не угрожает. Российская Федерация полностью обеспечивает безопасность своих граждан, которые проживают на полуострове.

- Во время недавнего инцидента в Керченском проливе, когда украинский флот нарушил границы нашей страны, были задействованы только пограничные службы РФ. Ни Министерство обороны, ни Росгвардия не принимали участие в этом мероприятии. Поэтому уверенно заявляю: сил у России более чем достаточно. В связи с этим мы не видим никакой практической угрозы, - подчеркнул Аксенов.

Он также отметил, что следит за выступлениями президента России Владимира Путина. В них лидер государства четко дает понять, что наша страна «готова всех слышать и вести любые переговоры со всеми, кроме тех, которые ущемляют национальные интересы нашей страны».

- Со своей стороны могу подтвердить, что все силы в Крыму находятся в полной готовности. Тем не менее надеемся, что здравый смысл возобладает и в век ядерных технологий хватит ума не развязывать с Россией военные действия. У нас хватит сил ответить всем. Но уверен, до этого не дойдет. Надеюсь, на западе найдутся достаточно вменяемые и умные политики, - резюмировал глава Крыма.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил "Комсомольской правде", что Украина готовит провокацию на границе с Крымом. Но он заверил, что соседнее государство получит такой ответ, что "мало не покажется".

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