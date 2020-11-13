Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "воен...
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
Главная / В мире

Очередной виток борьбы с Жуковым: Легендарная киностудия лишилась барельефа

13 ноября 2020, 14:40  •  68 • В мире
На Украине очередной виток борьбы с маршалом Георгием Жуковым, советским наследием и даже малейшими напоминаниями о Великой Отечественной войне. Легендарная Одесская киностудия имени Довженко лишилась знаменитого барельефа.
Предположительно, похищение барельефа маршала было совершено "лицами кавказской национальности". Так сообщил 11 ноября одесский Telegram-канал "Думская", однако позднее сообщение было удалено. На сайте никаких упоминаний о краже тоже нет. Комментариев относительно инцидента на сайтах официальных органов Украины не публиковалось.
Барельеф советского маршала хранился на легендарной Одесской киностудии имени Довженко. Его кража (если она действительно имела место), по одной из версий, - очередной виток борьбы с Жуковым. Любые бюсты, памятники, барельефы, памятные доски, посвящённые военачальнику, подпадают под действующий на Украине закон о декоммунизации. Однако в Одессе считают, что Жуков участвовал в освобождении этой страны от немецко-фашистских захватчиков, поэтому память о нём не должна подпадать под данный закон.
В феврале 2020 года в Одессе демонтировали последний памятный знак советскому маршалу. Ещё один барельеф находился на стене дома № 62 на улице Новосельского. Это здание является общежитием исторического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Снимали барельеф активисты национал-патриотических организаций с разрешения ректора учебного заведения.
В ноябре 2019 года Одесса лишилась ещё одного барельефа Жукова. Его сняли со здания областного военкомата активисты патриотической организации "Национальное сопротивление" и якобы отправили в военно-исторический музей Минобороны Украины.
Telegram-канал "Думская" сообщал, что вес этого барельефа составляет около 500 килограммов. Если продавать как медь в скупку цветных металлов, можно выручить около 70 тысяч гривен (около 191,5 тысячи рублей).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 23:05
Бежавшие "от Лукашенко" получают 22 евро в неделю и мечтают о работе
12 ноября 2020, 21:15
MI6 причастны к катастрофе MH17? Экс-сотрудник СБУ привёл неоспоримые доказательства
13 ноября 2020, 02:40
«Трамп настроен решительно»: может ли пересчёт голосов в ряде штатов повлиять на итоги президентских выборов в США
12 ноября 2020, 23:05
Беременная Меган Маркл сбежала в Мексику? Инсайдеры раскрыли сразу две тайны герцогов Сассекских
12 ноября 2020, 23:05
Медики трёх стран придумали, как не давать пациентам умирать в одиночестве: Помогли технологии
12 ноября 2020, 23:55
«Это не устранит все проблемы»: как могут измениться отношения США и ЕС после прихода к власти Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результа...
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до...
13 ноября 2020, 03:40
Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деят...
13 ноября 2020, 07:20
Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2020, 23:05
Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
08 ноября 2020, 17:20
Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием"
10 ноября 2020, 13:20
Врач-атошник дал пендаль экс-мэру Киева из-за требования говорить на украинском языке
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.