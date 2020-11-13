Очередной виток борьбы с Жуковым: Легендарная киностудия лишилась барельефа

Предположительно, похищение барельефа маршала было совершено "лицами кавказской национальности". Так сообщил 11 ноября одесский Telegram-канал "Думская", однако позднее сообщение было удалено. На сайте никаких упоминаний о краже тоже нет. Комментариев относительно инцидента на сайтах официальных органов Украины не публиковалось.

Барельеф советского маршала хранился на легендарной Одесской киностудии имени Довженко. Его кража (если она действительно имела место), по одной из версий, - очередной виток борьбы с Жуковым. Любые бюсты, памятники, барельефы, памятные доски, посвящённые военачальнику, подпадают под действующий на Украине закон о декоммунизации. Однако в Одессе считают, что Жуков участвовал в освобождении этой страны от немецко-фашистских захватчиков, поэтому память о нём не должна подпадать под данный закон.

В феврале 2020 года в Одессе демонтировали последний памятный знак советскому маршалу. Ещё один барельеф находился на стене дома № 62 на улице Новосельского. Это здание является общежитием исторического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Снимали барельеф активисты национал-патриотических организаций с разрешения ректора учебного заведения.

В ноябре 2019 года Одесса лишилась ещё одного барельефа Жукова. Его сняли со здания областного военкомата активисты патриотической организации "Национальное сопротивление" и якобы отправили в военно-исторический музей Минобороны Украины.

Telegram-канал "Думская" сообщал, что вес этого барельефа составляет около 500 килограммов. Если продавать как медь в скупку цветных металлов, можно выручить около 70 тысяч гривен (около 191,5 тысячи рублей).