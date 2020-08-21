Очередной созвон с Москвой: Премьеры России и Белоруссии подняли экономический вопрос

Премьер-министры России и Белоруссии созвонились вновь. Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе второй за последние два дня беседы подняли вопрос торгово-экономического сотрудничества.

По информации белорусских медиа, речь шла о развитии сотрудничества в промышленности, в энергетике.

В российском правительстве, в свою очередь, уточнили, что обсуждение шло по темам автомобилестроения и сельхозмашиностроения. Укрепление торгово-экономического сотрудничества крайне важно для развития Союзного государства.

Кроме того, главы правительств затронули и вопрос борьбы с COVID-19.

Отметим, что в беседе, состоявшейся между Мишустиным и Головченко накануне, речь шла о снятии ограничений для пересечения границы между двумя странами.