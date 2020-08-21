Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
Главная / Политика

Очередной созвон с Москвой: Премьеры России и Белоруссии подняли экономический вопрос

21 августа 2020, 07:15  •  60 • Политика
Главы правительств России и Белоруссии вновь провели телефонный разговор. Первое детальное обсуждение между политиками после утверждения нового правительства в республике прошло накануне.
Премьер-министры России и Белоруссии созвонились вновь. Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе второй за последние два дня беседы подняли вопрос торгово-экономического сотрудничества.
По информации белорусских медиа, речь шла о развитии сотрудничества в промышленности, в энергетике.
В российском правительстве, в свою очередь, уточнили, что обсуждение шло по темам автомобилестроения и сельхозмашиностроения. Укрепление торгово-экономического сотрудничества крайне важно для развития Союзного государства.
Кроме того, главы правительств затронули и вопрос борьбы с COVID-19.
Отметим, что в беседе, состоявшейся между Мишустиным и Головченко накануне, речь шла о снятии ограничений для пересечения границы между двумя странами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
21 августа 2020, 01:45
Перехват над Чёрным морем: Российский Су-30СМ "поприветствовал" самолёты-разведчики НАТО
21 августа 2020, 05:25
Макрон и Меркель вызвались помочь "отравленному" Навальному
21 августа 2020, 05:25
«Для нового поколения Батька — фрик из позапрошлой эпохи»
21 августа 2020, 05:25
Назван самый популярный зарубежный политик у россиян
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
21 августа 2020, 01:45
Апокалипсис по-голливудски: Во что превратили Город грёз коронавирус и либералы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
17 августа 2020, 23:30
Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.