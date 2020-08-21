|
Очередной созвон с Москвой: Премьеры России и Белоруссии подняли экономический вопрос
21 августа 2020, 07:15 • 60 • Политика
Главы правительств России и Белоруссии вновь провели телефонный разговор. Первое детальное обсуждение между политиками после утверждения нового правительства в республике прошло накануне.
Премьер-министры России и Белоруссии созвонились вновь. Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе второй за последние два дня беседы подняли вопрос торгово-экономического сотрудничества.
По информации белорусских медиа, речь шла о развитии сотрудничества в промышленности, в энергетике.
В российском правительстве, в свою очередь, уточнили, что обсуждение шло по темам автомобилестроения и сельхозмашиностроения. Укрепление торгово-экономического сотрудничества крайне важно для развития Союзного государства.
Кроме того, главы правительств затронули и вопрос борьбы с COVID-19.
Отметим, что в беседе, состоявшейся между Мишустиным и Головченко накануне, речь шла о снятии ограничений для пересечения границы между двумя странами.
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2020, 06:15
|
15 августа 2020, 06:25
|
20 августа 2020, 14:45
|
17 августа 2020, 07:55
|
16 августа 2020, 19:05
|
19 августа 2020, 00:15
|
17 августа 2020, 23:30