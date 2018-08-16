Очередной провокацией с российским судном Украина поднимает рейтинг Порошенко - Михеев

Политолог Сергей Михеев в беседе с Царьградом рассказал, что, скорее всего, не будет никакого силового захвата. Так как невооруженные моряки не будут противостоять вооруженным работникам СБУ или пограничникам. Но может быть провокация со стороны украинских властей.

«Во-первых, надо делать поправку на эту злобную тупость. Это реальное свойство, характерное огромному количеству людей, которые сейчас на Украине находятся у власти и делают погоду. Просто злые, тупые, недальновидные, - говорит эксперт. - Во-вторых, они пытаются использовать как фактор заложников, они же все хотят обменять своих находящихся в России заключенных. И вот они, видимо, поднимают цену вопроса».

По словам политолога, это нужно перед выборами украинского президента Петра Порошенко, так как ему сейчас надо показать, что он «отстаивает интересы украинских граждан».

«Это может звучать расистки, но это действительное качество политического украинца. Главные качества — тупой, злой и жадный. Они просто ничего не могут придумать. Это подтверждение того, что Украина - это недоделанное государство, несостоявшееся, ни на что другое неспособно, - утверждает Михеев. - Потому что по большому счету они никакие не политики, никакие не государственные деятели. И интересы собственного государства они не понимают, как отстаивать».