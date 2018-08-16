Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хакеры сообщили о намерениях Киева отравить Донбасс радиоактивными материалами
«О разделе речь не идёт»: член сената Республики Сербской — о перспективах урегу...
Москва по ошибке превратит Америку в радиоактивный пепел
Газетный демарш: зачем американские СМИ организуют акцию против Трампа
Главная / Политика

Очередной провокацией с российским судном Украина поднимает рейтинг Порошенко - Михеев

16 августа 2018, 13:39  •  116 • Политика
Экипаж российского судна «Механик Погодин» опасается силового захвата в порту Украины.
Политолог Сергей Михеев в беседе с Царьградом рассказал, что, скорее всего, не будет никакого силового захвата. Так как невооруженные моряки не будут противостоять вооруженным работникам СБУ или пограничникам. Но может быть провокация со стороны украинских властей.
«Во-первых, надо делать поправку на эту злобную тупость. Это реальное свойство, характерное огромному количеству людей, которые сейчас на Украине находятся у власти и делают погоду. Просто злые, тупые, недальновидные, - говорит эксперт. - Во-вторых, они пытаются использовать как фактор заложников, они же все хотят обменять своих находящихся в России заключенных. И вот они, видимо, поднимают цену вопроса».
По словам политолога, это нужно перед выборами украинского президента Петра Порошенко, так как ему сейчас надо показать, что он «отстаивает интересы украинских граждан».
«Это может звучать расистки, но это действительное качество политического украинца. Главные качества — тупой, злой и жадный. Они просто ничего не могут придумать. Это подтверждение того, что Украина - это недоделанное государство, несостоявшееся, ни на что другое неспособно, - утверждает Михеев. - Потому что по большому счету они никакие не политики, никакие не государственные деятели. И интересы собственного государства они не понимают, как отстаивать».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

116
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 05:09
Защита Бутиной создаст фонд в ее поддержку
16 августа 2018, 07:09
Больше половины американцев недовольны Трампом и политикой США
15 августа 2018, 16:09
Кандидат в мэры Собянин: программа благоустройства Москвы доказала свою эффективность

16 августа 2018, 11:39
Специальные трафареты для бюллетеней с шрифтом Брайля изготовят для 170 ТИКов Подмосковья
16 августа 2018, 03:54
Задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики
15 августа 2018, 21:24
Совет чиновникам, спасение языков и доброта сердца: Путин поговорил с молодежью на форуме «Машук»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяс...
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 августа 2018, 02:56
С политзаключенными - беда...
10 августа 2018, 08:09
Упущение разведки ВКС или стечение обстоятельств? Как проспали новый анклав ИГ
10 августа 2018, 08:10
«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
13 августа 2018, 17:24
Курды объявили войну США
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
15 августа 2018, 05:09
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.