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Очередной провал Пентагона: «уникальный» эсминец Zumwalt не оправдал ни денег, ни ожиданий

05 декабря 2018, 05:09  •  136 • В мире
Расхваленная «гроза морей» супер-эсминец Zumwalt, на который в американском военном ведомстве возлагали невероятные надежды, не просто не оправдал ожиданий и вложений, а напротив, стал известен большим числом аварий и бортовых систем, и двигателей. Фактически, проект можно считать провалом Пентагона
Военный корабль, своими необычными очертаниями напоминающий утюг — эсминец серии Zumwalt, должен был стать настоящей «грозой морей». Конструкторы обещали, что его будет в 50 раз труднее обнаружить радарам, а его пушки смогут поразить цель, находящуюся на расстоянии в 100 миль. А уж электронике должны были бы позавидовать крупные компьютерные центры. Но что-то пошло не так..
Вместо этого Пентагон увидел очередной провал своей мечты, а надежды рушились одна за другой. К примеру, для этого судна специально создали систему сверхдальнебойных пушек «Advanced Gun System» с калибром 155 миллиметров. Конечно, такие пушки стали самим мощным корабельным вооружением со времен Второй мировой войны.
Кроме того, предполагалось, что эсминец оснастят еще и пушкой-рельсотроном. И это не считая другого арсенала корабля.
Да вот досада: и сами орудия, и снаряды к ним оказались слишком дорогими для Пентагона. Таких расходов американское военное ведомство позволить себе никак не могло.
Кроме того, Zumwalt стал известен не столько своими боевыми качествами, сколько авариями, происходящими с пугающей регулярностью: то бортовые системы откажут, то двигатель.
К тому же во время ходовых испытаний стало понятно, что при небольшом волнении Zumwalt может «клюнуть» носом. И виновата в этом геометрия необычного корпуса. Не сбылись надежды и на особую невидимость судна: при применении комбинированных средств обнаружения это становится «мифом».
Закончилась вся эта история уже довольно привычно для Пентагона: эсминец, так и не ставший легендарным, решено перепрофилировать и оснастить вполне обычными крылатыми ракетами большой дальности. А системы AGS, котореы уже установили на Zunwalt, просто демонтируют. Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил вице-адмирал ВМС Уильям Мерц, передает информационный американский канал UPI.

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