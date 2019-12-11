Очередной промах

«Санкции в отношении Ирана официально введены, больше читайте тут», - написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter через три месяца после того, как в мае он подписал распоряжение о выходе его из ядерной сделки с Исламской республикой. Трамп объявил о введении «самых суровых санкций, когда-либо наложенных», хороня Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как официально называется соглашение.

Мало кого из экспертов удивила эта новость. Венди Шерман, участник переговоров по СВПД, недавно заметила, что «наибольшей угрозой для успешности сделки станут действия Ирана, а не политические интриги президента США».

Действительно, Иран и США, похоже, поменялись ролями: изоляция Ирана перед сделкой теперь контрастирует с решимостью США плыть против течения. Разочарование, если не сказать недоумение, преобладает в настроениях других участников сделки - стран ЕС, России и Китая, чьи руководители быстро подтвердили свою непоколебимую приверженность условиям соглашения.

Напротив, официальные лица США вновь подтвердили решимость администрации Трампа навсегда усмирить «ядерные амбиции» Ирана, свернуть его программу по созданию баллистических ракет и сократить масштабы регионального влияния. Цель США на заключительном этапе санкций, который стартовал 4 ноября (совпадает, как это часто бывает, с 39-й годовщиной похищения дипломатов и сотрудников посольства США в Тегеране в 1979 году), сократить экспорт иранской нефти «до нуля».

Учитывая долгую и сложную историю экономических санкций против Ирана, теперь возникает вопрос: будут ли они в этот раз более эффективными в достижении конечных целей – смены режима или, как минимум, его политики.

Последний раз добиться существенного снижения экспорта нефти из Ирана удалось благодаря экономическому бойкоту, объявленному в середине XX века после того, как избранный премьер-министр Мохаммад Мосаддык национализировал нефтяную промышленность. Организованная британцами блокада иранской нефти практически парализовала эту отрасль, дестабилизировала экономику страны и проложила путь к печально известному перевороту, осуществлённому при поддержке США и Великобритании в 1953 году.

Последствия тех бурных событий были столь сильны, что лишь полвека спустя - в 2000 году - госсекретарь США Мадлен Олбрайт признала, что свержение Мосаддыка было ошибкой и «сокрушительным ударом по политическому развитию Ирана».

Это раскаяние, если данное заявление можно так назвать, не помешало ужесточению санкций против Ирана. Санкции, введенные США и ЕС с 2010 по 2015 годы, имели противоречивые результаты. Шаги, описанные тогдашним вице-президентом США Джо Байденом, как «самыми жесткими санкциями в истории санкций», сократили экспорт нефти на две трети - до менее миллиона баррелей в день.

В результате стагфляция ударила по обычным гражданам: ВВП сократился почти на 6% в 2012 году, а инфляция годом позже составила 35%. Последовали массовые банкротства в частном секторе и рост безработицы. Однако, вопреки основным задачам, которые ставили перед собой авторы санкций, экономическая и политическая власть госсектора и полугосударственных организаций лишь росла. Иран тем временем настаивал на своем суверенном праве на реализацию программы мирного атома. До прихода к власти в 2013 году реформистской администрации президента Хасана Рухани, казалось, что достижение компромисса невозможно.

Что же изменилось?

Хотя США грозят невиданными санкциями, на этот раз у Вашингтона нет поддержки Совбеза ООН и, следовательно, ограничительные меры не будут иметь международной легитимности. Это означает, что изоляция Ирана не будет тотальной, поскольку ключевые торговые партнерв, такие как Китай и Турция, уже заявили, что подчинятся лишь «законным» санкциям.

Впрочем, эффективность санкций будет зависеть от их фактического, а не юридического статуса. В особенности это касается европейских фирм, которые, в конечном итоге, решат исход битвы за вторичные санкции, действуя в соответствии с интересами своих акционеров, а не политическими махинациями правительств.

В конечном счете США видят успешность санкций в смене режима, либо смене вектора действующих властей. Но, как показывает опыт, добиться смены власти с помощью санкций практически невозможно (вспомним Кубу, Мьянму и Зимбабве). Таким образом реально можно надеяться лишь на изменение поведения Ирана в результате переговоров.